Kuder Marušič v Krakovu do drugega mesta

Zanj je to največji uspeh v karieri, saj se doslej v ekstremnem slalomu še ni uvrstil na zmagovalne stopničke.

Od osmine finala dalje je odlično startal in vselej prešel v vodstvo, kar mu je olajšalo pot v nadaljevanju, ko so ga tekmeci morali loviti. Uspešno je odveslal tudi protitočna vrata, kjer najpogosteje prihaja do prerivanj in menjave vrstnega reda tekmovalcev. V četrtfinalu se je kajakaš tacenskega kluba je uspešno izvlekel in prišel do polfinala, kjer je nato zmagal. V finalu so poleg Kudra Marušiča veslali trije Britanci. Do zlate medalje je po ogorčenem boju prišel Christopher Bowers, drugi je bil Slovenec, tretji pa aktualni svetovni prvak v tej disciplini Joseph Clarke.

Foto: Vid Ponikvar "Na tej progi smo dobro naštudirali start, kar mi je potem tudi uspelo izvesti v vsaki izmed skupin. Vse je precej lažje, če si na začetku proge na eni izmed prvih dveh pozicij. V osmini finala, četrt- in polfinalu sem naredil kar lepo razliko do tistih, ki so me lovili. To je moja prva uvrstitev med najboljše tri v ekstremnem slalomu na kateri izmed mednarodnih tekem, doslej mi je to uspelo le na državnem prvenstvu," je o razpletu povedal slovenski tekmovalec.

V ženski preizkušnji ekstremnega slaloma je nastopila Ajda Novak, a se je njena pot tokrat končala v osmini finala. V cilj je prišla kot tretja, za Avstralko Jessico Fox in Ukrajinko Viktorijo Us, napredovali pa sta najhitrejši tekmovalki. V končni razvrstitvi tekme je bila 23., zmagala je Nizozemka Martina Wegman, druga je bila Avstralka Noemie Fox, tretja pa Usova.