Po sanjskem vikendu Slovencev v Pragi na Poljsko z eno spremembo

Po nepozabnem začetku sezone svetovnega pokala v Pragi, kjer sta zmagala kajakaš Peter Kauzer in kanuist Luka Božič, je pred slalomisti na divjih vodah druga tekma za svetovni pokal. Po štirih letih jo znova gosti Krakov, kjer bo sodelovalo več kot 220 tekmovalk in tekmovalcev iz 32 držav, so sporočili s Kajakaške zveze Slovenije.

Slovenska ekipa je glede na zasedbo iz Prage malenkost drugačna, saj bo v kajaku poleg Petra Kauzerja in Martina Srabotnika tekmoval Vid Kuder Marušič. V ženskem kajaku bodo na startu standardne predstavnice Eva Terčelj, Ajda Novak in Eva Alina Hočevar, prav tako v kanuju, kjer bodo veslali Benjamin Savšek, Luka Božič in Anže Berčič.

V ženskem kanuju bodo čim boljšo uvrstitev lovile Eva Alina Hočevar, Alja Kozorog in Lea Novak, v ekstremnem slalomu bodo v kvalifikacijskih vožnjah na čas veslali Ajda Novak, Martin Srabotnik in Vid Kuder Marušič.

V petek dopoldne kvalifikacije čakajo kajakašice in kajakaše, popoldne pa še kanuistke in kanuiste. Sobota je namenjena polfinalnima in finalnima tekmama kajakašic in kajakašev ter kvalifikacijskim vožnjam na čas v ekstremnem slalomu, nedelja pa še polfinalnim in finalnim preizkušnjam kanuistk in kanuistov ter glavnemu delu ekstremnega slaloma.