Podvig Kauzerja na Češkem: Ne bom se še kar upokojil

Dobitnik srebrne kolajne z olimpijskih iger v Riu de Janeiru 2016 je že v polfinalu odlično opravil z brzicami v češki prestolnici, a ga je ena napaka, zaradi katere je nekaj časa obstal v vodi, skorajda stala nastopa v finalu. S časom 97,18 je Peter Kauzer za las ujel najboljšo deseterico, v finalu pa je nadgradil svoj nastop in s časom 95,54 postavil visoko letvico za preostalih devet tekmecev.

Nihče ga ni več prehitel, drugo mesto pa je zasedel Italijan Giovanni De Gennaro, ki je z dvema sekundama pribitka po dotiku zaostal 0,95 sekunde. Tretji je bil Švicar Martin Dougoud (+1,74). S tem je 38-letni Hrastničan na mednarodni ravni slavil prvič po letu 2018, ko je v svetovnem pokalu dobil preizkušnjo v Augsburgu. Istega leta je postal tudi evropski prvak prav v češki prestolnici.

Kauzerja spremljala tudi sreča

Peter Kauzer Foto: Anže Malovrh/STA "Nekoliko sem presenečen. Sicer mi je uspela dobra, čista vožnja, a brez napak ni šlo. Res sem zadovoljen z zmago v Pragi. Nazadnje sem bil tu na vrhu na evropskem prvenstvu pred štirimi leti," je v prvi izjavi dejal dvakratni svetovni prvak.

Dotaknil se je tudi kančka sreče, ki ga je imel v polfinalu in potrdil, da se še nekaj časa ne bo poslovil od tekmovanj. "Imel sem nekaj sreče, da sem se sploh uvrstil v finale. Zato sem si rekel, da moram to izkoristiti. Startal sem prvi in ostal v vodstvu vse do konca. Zagotovo je to moj zadnji olimpijski cikel in upam, da se bom uvrstil v ekipo za Pariz. Ne bom se še kar upokojil."

Nastop v polfinalu se je ponesrečil Martinu Srabotniku in Žanu Jakšetu. Oba sta izpustila vratca, na koncu pa zasedla 34. oz. 37. mesto. Kar 13 kajakašev je izpustilo vratca, le 12 pa je progo opravilo brez dotika.

V ženski konkurenci slovenskih predstavnic ni bilo v finalu. Zmagala je Avstralka Jessica Fox pred Nemko Eleno Lilik in Francozinjo Camille Prigent. V polfinalu je bila najboljša Nemka Ricarda Funk, siceršnja olimpijska zmagovalka v Tokiu.

Ajda Novak je v Pragi zasedla 16. mesto. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Edina slovenska predstavnica Ajda Novak je bila z enim dotikom 16. Za Funkovo je zaostala 10,31 sekunde, za finalom najboljše deseterice pa zaostala 2,71 sekunde. V petkovih kvalifikacijah sta izpadli Eva Alina Hočevar in Eva Terčelj, ki je zgrešila vratca.

V nedeljo bodo v češki prestolnici še boji kanuistov in kanuistk. V polfinalu bodo nastopili vsi trije Slovenci, in sicer Anže Berčič, Luka Božič in olimpijski prvak Benjamin Savšek. V ženskem polfinalu bo slovenske barve zastopala Eva Alina Hočevar. V kvalifikacijah sta izpadli Lea Novak in Alja Kozorog.

Naslednja tekma svetovnega pokala bo sicer naslednji teden v poljskem Krakovu, nato pa se bodo najboljši merili v Tacnu med 24. in 26. junijem.