Kruder znova plezal po Plečnikovih arhitekturnih stvaritvah

Triglav The Rock Ljubljana

Po uspešni krstni izvedbi tekmovanja v balvanskem plezanju Triglav The Rock Ljubljana, na katerem sta lani slavila domača favoritinja Janja Garnbret v ženski in Korejec Chon Jongwon v moški konkurenci, se bodo vrhunski športni plezalci 19. maja vrnili na Kongresni trg. Jernej Kruder je tudi letos plezal po Plečnikovih arhitekturnih stvaritvah.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Triglav The Rock Ljubljana je del nove serije mednarodnih tekmovanj, ki ne štejejo za točke v svetovnem pokalu, a jih Mednarodna zveza za športno plezanje IFSC uvršča na mednarodni koledar plezalnih tekmovanj.

Kvalifikacije za tekmo, na katere se lahko prijavijo vsi, ki bodo letos dopolnili 15 let, bodo 18. maja v Kopru, dan pred tekmovanjem v Ljubljani, ki se bo začelo v soboto, 19. maja, s polfinalom.

Vrhunec bo tudi letos večerni finale v soju žarometov, v katerega se bo uvrstilo po šest najboljših tekmovalcev iz vsake kategorije. Prenos finala bo tudi v neposrednem televizijskem prenosu na drugem sporedu TV Slovenije.

Organizatorji tekmovanja so zagotovili višji denarni sklad. Letos se bodo tekmovalci in tekmovalke merili za 20 tisoč evrov vreden nagradni sklad, od tega bosta zmagovalec in zmagovalka prejela četrtino zneska, torej vsak po pet tisoč evrov, kar postavlja tekmovanje ob bok največjim tovrstnim dogodkom v Evropi.

Glavna nagrada bo pripadla tistemu, ki bo v finalu v najmanj poskusih preplezal največje število balvanov.

Foto: Arhiv organizatorja/Extrem

Znova v znamenju Plečnika

Tudi letos tekmovanje poteka v znamenju arhitekta Jožeta Plečnika. Letos so Plečnika počastili tako, da so ambasadorja dogodka Jerneja Kruderja izzvali, da prepleza najbolj impozantne zgradbe, ki jih je ustvaril Plečnik.

Poleg Tromostovja je Kruder preplezal še Centralni stadion za Bežigradom, Cerkev Sv. Mihaela, Šance na Ljubljanskem gradu, Križanke, Pokrite tržnice ter Narodno in univerzitetno knjižnico, 19. maja pa se bo že drugič spopadel s postavitvijo oprimkov na Kongresnem trgu v Ljubljani.

Vodilni v balvanskem seštevku svetovnega pokala je lani ljubljansko tekmo končal na drugem mestu, letos pa se spogleduje s stopničko višje.

Na Kongresnem trgu v Ljubljani bo na dan tekmovanja živahno že od 9. ure zjutraj, ko bodo odprli Spar adrenalinski park ter Triglav mobilni plezalni stolp, srečo pa bo mogoče preizkusiti na kolesu sreče VikingLotto. Najpogumnejši se bodo lahko spustili po Artros ziplinu vse do prizorišča večerne tekme v balvanskem plezanju, medtem ko bo najmlajše zabaval ljubljanski Zmajček.