Kranj zadnja priložnost za plavalne norme za EP

Na spisku selektorja Gorazda Podržavnika so zaenkrat Janja Šegel, Daša Tušek (obe Fužinar Ravne), Katja Fain (Branik Maribor), Tjaša Vozel (Zvezda Kranj), Peter John Stevens, Sašo Boškan (oba Triglav Kranj) ter Primož Šenica Pavletič (Ljubljana).

"To je jedro reprezentance. Zaradi študijskih obveznosti ne bo Tjaše Pintar, Neža Klančar še ni okrevala po poškodbi. Nekaj priložnosti za norme je še, realno pa imajo ob zelo dobrem nastopu priložnost za pot v Rusijo Nika Fain, Jaka Pušnik in Anemari Košak," pravi selektor Gorazd Podržavnik, ki pa dodaja, da gre v koronski sezoni pri vseh omenjenih tudi za neznanko, kako so pripravljeni, saj je tekem še vedno premalo.

Minimalne možnosti Pušnika in Košakove

Jaka Pušnik bo skušal odplavati normo za EP na 200 m prosto. Foto: Peter Podobnik / Sportida Tudi cilji najboljših so jasni. "Katja Fain in Peter John Stevens sta zelo dobro nastopala v svetovnem pokalu. Janja Šegel je prvič nastopala v ligi ISL in rezultatsko močno napredovala. Za omenjeno trojico zato velja, da bo v Kazanu merila v prvi vrsti na finale. Žal pa mi je, da ne moremo sestaviti štafete v najboljši postavi, saj so bila dekleta nazadnje v Glasgowu 2019 sedma, vse po vrsti pa so naredili velik korak naprej," je pred zadnjo tekmo še dejal Podržavnik.

"Tako Jaka Pušnik kot Anemari Košak imata minimalne možnosti za normo, kar pa bomo seveda skušali izkoristiti. Košakova je najbližje na 50 m prosto in hrbtno, Pušnik pa na 200 m prosto in seveda bo šel na to tekmo tudi že pripravljen," o obeh plavalcih Olimpije razkriva trener Olimpije Tomaž Torkar.

Nika Fain v preteklih dveh tednih v svetovnem pokalu sicer ni dosegala izidov na 100 m mešano, ki bi jo približali reprezentanci, ima pa iz lanskega leta dosežek 1:02,23, ki bi ga morala le malenkost izboljšati za pot v prestolnico Tatarstana.