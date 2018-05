Kragljeva, Terčeljeva, Kauzer in Savšek gladko, Hočevarjeva presenetila

Tacen, četrta izbirna tekma

Vodja programa vrhunskega športa pri Kajakaški zvezi Slovenije Jernej Abramič je danes v Tacnu podal predlog za sestavo reprezentance v slalomu na divjih vodah. Predlog mora v ponedeljek potrditi še strokovni svet, znano pa je, da so se v ekipo brez težav uvrstili Peter Kauzer, Benjamin Savšek, Urša Kragelj in Eva Terčelj.

Foto: Vid Ponikvar

Današnja zadnja izbirna tekma v Tacnu, bila je že četrta, je dala še zadnje potnike za letošnjo sezono na divji vodi, ki se bo z evropskim prvenstvom začela 1. junija v Pragi, zaključila pa 22. septembra s svetovnim prvenstvom v Riu de Janeiru.

Kauzer do nove prepričljive zmage

Peter Kauzer: Zdaj si želim, da bi skozi sezono kazal konstantne vožnje. Foto: Nina Jelenc Do nove prepričljive zmage je med kajakaši prišel dolgoletni reprezentant Peter Kauzer, ki na domačih tleh ničesar ne prepušča naključju. "Ni toliko, da si doma želim biti najboljši, bolj se želim dokazovati na mednarodni ravni. Z današnjo vožnjo sicer nisem povsem zadovoljen, delal sem napake, storil veliko že pri prvih vratih, čoln mi ni stekel vse do konca. Rečem lahko, da sem imel kakšne štiri sekunde rezerve, ampak dobro, pustimo to. Zdaj si želim, da bi skozi sezono kazal konstantne vožnje. S progo v Pragi imam še nekaj neporavnanih računov, tako da je čas, da jih poravnam. Tam sem bil vedno hiter, a sem delal napake, če jih odpravim, bo to to," je po izbirnih tekmah in pred EP dejal Kauzer.

Vse ekipe še niso zapolnjene

Jernej Abramič: Vse je še toplo, a sem nekako zložil skupaj. Foto: Vid Ponikvar Pravilnik zveze zdaj predvideva, da si prva dva na izbirnih tekmah zagotovita mesto v ekipi za vse leto, tretji potuje poleg prvih dveh na evropsko prvenstvo, četrti pa se trojici priključi za svetovne pokale. Tretji in četrti nato v medsebojni primerjavi na svetovnih pokalih odločata o tem, kdo potuje na svetovno prvenstvo in v drugi del sezone.

"Vse je še toplo, a sem nekako zložil skupaj. To je sicer samo moj predlog, izračunan glede na odstotkovne zaostanke. Vse ekipe tako še niso zapolnjene, morda bo koga jutri v ekipo še dodatno uvrstil strokovni svet," je po izračunih dejal vodja vrhunskega športa Jernej Abramič.

Kauzerju so se v kajakaški ekipi na Abramičev predlog tako pridružili še Marin Srabotnik in Niko Testen, ki potujeta na evropsko prvenstvo, ter kot četrti še Vid Kruder Marušič, ki bo štrene skušal mešati na uvodnem delu svetovnega pokala.

Savšek do pomembne prednosti že lani

Benjamin Savšek: Z vožnjami, ki sem jih pokazal, sem zadovoljen, so dober obet za tekme, ki prihajajo. Foto: Nina Jelenc Večjih težav pri uvrstitvi v kanuistično reprezentanco prav tako po pričakovanjih ni imel Benjamin Savšek, ki si je pomembno prednost in pribitek točk zagotovil že lani, ko je v Pauju postal svetovni prvak. Tudi na izbirnih tekmah je nizal zmage in si prepričljivo spet priboril mesto v ekipi. Najbližje mu je bil Luka Božič, ta bo zraven na tekmah celotno sezono, tretji je bil Jure Lenarčič, četrti pa Anže Berčič, medtem ko je Blaž Cof ostal brez tako želene uvrstitve med najboljše štiri.

"Nič nisem taktiziral, želel sem prikazati dobre vožnje, šel sem na polno. Z vožnjami, ki sem jih pokazal, sem zadovoljen, so dober obet za tekme, ki prihajajo. S takimi vožnjami imam tudi možnost za medaljo na največjih tekmah, vidim, da sem dobro pripravljen. Upam, da bom dobro startal v sezono in to še stopnjeval," pa je povedal Savšek.

Presenetila hčerka Simona Hočevarja

16-letna Eva Alina Hočevar je presenetila vse. Foto: Urban Meglič/Sportida Urša Kragelj in Eva Terčelj sta prav tako že vrsto let najboljši slovenski predstavnici v ženskem kajaku, tako je bilo tudi tokrat, obe sta vknjižili po dve zmagi, Abramič bo kot tretjo potnico predlagal Ajdo Novak, čeprav ni bila znotraj predvidenega odstotkovnega zaostanka za najboljšima.

V ženskem kanuju, ki bo v Tokiu prvič olimpijska disciplina, pa je vse presenetila mlada, 16-letna Eva Alina Hočevar, hčerka dolgoletnega slovenskega reprezentanta Simona Hočevarja, ki še ni postavil vesla v kot, saj bo s hčerko še nastopal na tekmah mešanih dvojic. Mladinki Hočevarjevi se bosta v članski ekipi pridružili še Lea Novak in Nina Bizjak.