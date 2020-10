Konec tedna brez gimnastičnega pokala Slovenije

Novi ukrepi, ki jih je vlada sprejela ob povečanju števila okužb s covidom-19, in z njimi povezane nejasnosti za telovadce so botrovali odpovedi 53. Šalamunovega memoriala konec tedna v Mariboru, so sporočili na Gimnastični zvezi Slovenije (GZS). Tradicionalno tekmovanje bi letos štelo tudi za pokal Slovenije.

Poleg gimnastičnega pokala Slovenije in Šalamunovega memoriala je ob tem GZS odpovedala še gimnastično tekmovanje pokal Ruš, predvideno 14. novembra, ter to soboto tudi odprto prvenstvo Bežigrada v skokih na veliki prožni ponjavi.

Kot so danes potrdili na zvezi, so že po četrtkovem svežnju napovedanih novih vladnih ukrepov v boju proti koronavirusu, med katerimi je bila tudi prepoved prehajanja statističnih regij, zaradi nejasnosti, kaj to v praksi pomeni za telovadce, nekatera društva začela odpovedovati nastop na pokalu Slovenije.

Nato je sledila še vnovična razglasitev epidemije, za tem omejitev gibanja, tako da je bilo odpovedi društev vedno več.

"Takoj smo na Olimpijski komite Slovenije, ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter tudi na Nacionalni inštitut za javno zdravje poslali prošnjo za pojasnila, ali gre pri prehajanju statističnih regij v primeru športnega tekmovanja nacionalne ravni za izjemo ali ne, po slabem tednu dni smo dobili le odgovor NIJZ. Z OKS in ministrstva do danes še nismo prejeli nobenega pojasnila," je za STA povedala direktorica GZS Špela Hus in dodala, da zaradi negotovosti enostavno niso mogli toliko časa čakati in držati vseh v pripravljenosti.

Na koledarju GZS do konca leta za zdaj od večjih tekmovanj ostajata pokal Slovenije v ritmični gimnastiki 8. novembra ter državno prvenstvo v športni gimnastiki, ki je predvideno 28. novembra.

"Trenutno imamo veliko težavo"

Ob tem je opozorila še na eno težavo, ki zadeva GZS, saj njeni športniki po pravilih mednarodnih organizacij že pri 15 letih prestopijo v člansko kategorijo.

"Trenutno imamo veliko težavo, saj imamo mladinke, ki so se uvrstile na novembrsko evropsko prvenstvo in tekmujejo lahko, trenirati pa v skladu s trenutnimi vladnimi ukrepi ne smejo. Vadijo namreč lahko le profesionalni športniki nad 15 let, vpisani v razvid, ter športniki perspektivnega, mednarodnega, svetovnega in olimpijskega razreda. Naša dekleta, reprezentantke, zaradi mladosti sploh še niso imele priložnosti tekmovati in pridobiti kategorizacije teh razredov," je pojasnila direktorica GZS.

Selektorica reprezentance za ritmično gimnastiko Lena Jakubovska je dejala, da bi lahko vlada vsaj za članice slovenske reprezentance glede treningov in priprav na velika tekmovanja dopustila izjemo.

"Upamo, da bomo težavo ustrezno rešili in pridobili dovoljenje za trening mladinskih reprezentantk, sicer bodo ostale brez nastopa na EP. Nekateri ukrepi so nelogični. Brez gledalcev lahko organiziraš tako velike domače kot mednarodne tekme, otroci do 5. razreda lahko normalno hodijo v šolo, vrtec, trenirati pa ne smejo. Niti članice slovenskih reprezentanc," je dejala Jakubovska.

Tako ritmičarke kot telovadce in telovadke letos še čakajo evropska prvenstva, ki so jih zaradi koronavirusne pandemije s spomladanskega prestavili na jesensko - zimski termin.

EP v ritmični gimnastiki bo od 26. do 29. novembra v Kijevu, EP v športni gimnastiki pa bo gostil Mersin. Najprej bo od 9. do 13. decembra EP v moški športni gimnastiki, v ženski pa od 17. do 20. decembra.