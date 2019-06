Tacen: teklo bo po hrbtih, ne po glavah

Konec tedna bodo na svoj račun prišli ljubitelji kajaka in kanuja na divjih vodah, saj bo v domačem Tacnu tekma svetovnega pokala. Tam bodo nastopili tudi vsi naši najboljši, ki so že dosegli nekaj odličnih rezultatov.

Lani organizatorji svetovnega pokala v Tacnu niso imeli ravno sreče. Slabo vreme in previsoka Sava sta jim odnesla nedeljski tekmovalni program, tako da so nekateri tekmovalci ostali na suhem. Letos bo vreme veliko bolj prijazno, saj so za konec tedna napovedane visoke temperature. Petra Kauzerja zaradi obveznosti tokrat ni bilo na novinarski konferenci, a kot nam je dejal v nedeljskem pogovoru, si želi po zadnjih zapletih s sodniki priti v cilj brez 50 kazenskih sekund.

Teklo bo po hrbtih, ne po glavah

Zelo slikovito se je izrazil Jakob Marušič, ki je glavni pri organizaciji svetovnega pokala. "Po lanskem fiasku, ko smo imeli težave z visokim vodostajem, padal je tudi dež, so letos napovedi veliko boljše. Letos bo teklo po hrbtu, ne po glavah. Obeta se lepa tekma. Voda je še nekoliko motna, ampak mislim, da se bo v prihodnjih dveh dneh zbistrila, tako da lahko konec tedna napovedujemo Tacen v najlepši luči."

Po poškodbi Urše Kragelj bo glavno orožje Eva Terčelj

Slovenska reprezentanca bo nastopila v najboljši postavi z izjemo Urše Kragelj, ki se je na zadnji tekmi svetovnega pokala nesrečno poškodovala. Namesto Urše Kragelj bo vskočila mlada Eva Alina Hočevar. Naše glavno orožje bo tokrat Eva Terčelj, ki ima letos zelo konstantne rezultate.

"Mislim, da sem imela lep začetek sezone. Manjka mi le še dobra vožnja v finalu. Moja želja je, da se osredotočim na samo izvedbo in nalogo. Poskusila bom odpraviti napake, ki se mi še dogajajo med vožnjami."

Foto: Sportida

Luka Božič bi šel še višje

Na zadnji tekmi svetovnega pokala v Bratislavi je za zelo dober rezultat poskrbel kanuist Luka Božič, saj je zasedel tretje mesto. To je zanj zelo dobra popotnica za domače tekmovanje. "Na začetku sezone sem se kar nekaj časa iskal. Z začetkom tekem svetovnega pokala sem ujel pravi ritem in že pred dvema tednoma v Londonu zasedel četrto mesto, kar je bil zame lep uspeh. Počutim se super, kar sem pokazal tudi na zadnji tekmi svetovnega pokala, ko sem stopil še stopničko višje. Zdaj me čaka domača tekma. Vsi smo navajeni na progo v Tacnu, kjer treniram skoraj vso pripravljalno obdobje. Pripravljen sem dobro in upam, da bom peljal še bolje kot na zadnjih dveh svetovnih pokalih."

Foto: Nina Jelenc

Če se rezultati Luke Božiča stopnjujejo, smo padec rezultatov zaznali pri Benjaminu Savšku, aktualnem evropskem prvaku. Ljubljanski kanuist poudarja, da ne gre za padec forme, ampak samo za splet okoliščin, ki se v tem športu dogajajo.

"Zelo sem zadovoljen z evropskim prvenstvom. Malo slabše se mi je izšlo v finalnih vožnjah svetovnega pokala. Vseeno sem dobro pripravljen. Poskušal bom popraviti detajle in morda priti na stopničke tudi v svetovnem pokalu. Zelo me veseli, da lahko tekmujem doma v Tacnu. Vreme bo super, pričakujem tudi veliko gledalcev, ki nas bodo prišli spodbujat. Na domači tekmi skratka merim visoko," je povedal zadnja leta naš najboljši kanuist na divjih vodah.