Koliko denarja bo šlo za slovenski šport v letu 2023?

Strokovni svet Republike Slovenije za šport je na današnji seji dal pozitivno mnenje k letnemu programu športa za leto 2023, ki je vreden 33,4 milijona evrov. Letni program športa na državni ravni določa programe in področja športa, ki jih v koledarskem letu sofinancira država, so danes sporočili z Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Strokovnega sveta se je udeležil tudi državni sekretar ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport Dejan Židan, ki je na seji izpostavil: "Danes je bil dosežen pomemben dogovor med ministrstvom, ki je z reorganizacijo vlade pristojno za področje športa, in ministrstvom za vzgojo in izobraževanje. Podpisnika letnega programa športa za leto 2023 bosta tako oba ministra, minister pristojen za šport Matjaž Han in minister, pristojen za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda."

15 odstotkov več denarja za priprave in nastope državnih članskih reprezentanc

Državni sekretar je poudaril, da program na nekaterih področjih športa prinaša pomembne novosti: "Med drugim več kot 22-odstotno povečanje sredstev v primerjavi z letom 2022 za prostočasno športno vzgojo otrok in mladine, 15 odstotkov več denarja za priprave in nastope državnih članskih reprezentanc, štipendije za nadarjene in vrhunske športnike ter 57 odstotkov več denarja za spremljanje pripravljenosti športnikov."

"V kolikor pa želimo zadržati uspešnost slovenskega športa na sedanji ravni ali jo nadgraditi, so potrebe športa z vidika financiranja na nacionalni in lokalni ravni, še bistveno višje," pravi Uroš Mohorič. Foto: Grega Valančič/Sportida

Za nadaljevanje na tej ravni ali nadgradnjo so finančne potrebe višje

Predsednik strokovnega sveta RS za šport Uroš Mohorič pa je med drugim poudaril, da je strokovni svet dal pozitivno mnenje k letnemu programu športa, saj ta prinaša določena finančna zvišanja v postavkah, kjer jih šport za izvajanje svojih programov najbolj nujno potrebuje, a obenem opozoril: "V kolikor pa želimo zadržati uspešnost slovenskega športa na sedanji ravni ali jo nadgraditi, so potrebe športa z vidika financiranja na nacionalni in lokalni ravni, še bistveno višje."

V predolimpijskem letu je z vidika priprave najbolj pomembno zvišanje sredstev za športne programe in za delovanje zveze, ki presegajo stopnjo inflacije, na zvezah pa bodo veseli tudi zvišanja obsega sredstev za šport mladih in štipendije. "Vse to neposredno vpliva na delovanje zveze," je še dejal Mohorič in izpostavil tudi izjemen pomen financiranja športa na lokalni ravni, ki je pomembna podlaga za delovanje športne sfere v državi.

52 milijonov še zelo oddaljenih

Zvišanje sredstev je občutno. Druga zadeva pa je zaveza iz Planice 2022, kjer so se politične stranke v predvolilnem obdobju skorajda soglasno strinjale s povišanjem državnih sredstev za šport na 52 milijonov evrov. Od tega zneska je država, upoštevajoč letno raven inflacije, še zelo oddaljena.