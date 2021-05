Kolesnikov še drugič popravil svetovni rekord, Peaty ostaja nepremagan

Svetovni rekorder, olimpijski in svetovni prvak Britanec Adam Peaty pa nadaljuje serijo zmag na 100 m prsno. Nepremagan je že vse od leta 2014 in tudi na Madžarskem je po pričakovanju osvojil novo zlato. Med tekmeci mu je vse bližje Nizozemec Arno Kamminga, čeprav je pri obeh vprašljiva forma, saj jo tempirata za olimpijske igre.

Disciplina je še vedno v domeni evropskih prvenstev in s tem ena od poslastic tekmovanja. V eliti je bron osvojil Britanec James Wilby.

S presenečenjem je postregel ženski finale na 100 m delfin, kjer sta zlato kolajno ob odsotnosti nekaterih najboljših osvojili Grkinja Ana Ntuntunaki in Francozinja Marie Wattel.

Nizozemka Ranomi Kromowidjojo je bila s 23,93 prepričljivo najhitrejša na 50 m prosto, natančno dve desetinki sekunde pa sta zaostali Danka Pernilla Blume in Poljakinja Katarzyna Wasick in skupaj stopili na drugo stopničko zmagovalnega odra.

Adam Peaty je na 100 m prsno nepremagan že vse od leta 2014. Foto: Guliverimage

Na 800 m prosto se je po pričakovanju veselila branilka naslova Italijanka Simona Quadarella pred Rusinjama Aleksandro Kirpičnikovo in Ano Jegorovo, ki je bila nazadnje srebrna. Pri Rusinjah ne gre spregledati, da sta obe tudi odlični daljinski plavalki.

Pomemben je tudi podatek, da bi slovenski rekord, ki si ga delita Tjaša Oder in Anja Klinar, tudi na letošnjem tekmovanju še vedno zadostoval za bronasto odličje. Žal sta obe že sklenili športno pot. Prva po menjavi trenerja v radovljiškem klubu, druga pa zaradi prestavitve olimpijskih iger.

V zadnji disciplini dneva, mešani štafeti 4 x 200 m prosto, so z novim rekordom prvenstva 7:26,67 slavili Britanci Thomas Dean, James Guy, Abbie Wood in Freeya Anderson, ki so prehiteli Italijane in Ruse.

Velja omeniti še 16-letnega Romuna Davida Popovicija, ki si je kot mladinec priplaval finale na 100 m prosto, z 48,28 pa je vnovič izboljšal svoj osebni rekord. Vsekakor napoveduje, da bi v tej disciplini v kratkem lahko postal eden najboljših.

