Ko trdo delo med prazniki šteje dvojno #video

Tudi v času božičnih praznikov vrhunski športniki ne poznajo počitka in trdo trenirajo. Med njimi so tudi kajakaši in kanuisti. Žiga Lin Hočevar je pokazal svoje zgarane roke od treninga, pred časom pa je zelo zanimiv video posnel tudi kajakaš Peter Kauzer.

Foto: Osebni arhiv Ko med prazničnimi dnevi večina ljudi sedi za polno obloženo mizo, nekateri trdo trenirajo, saj se dobro zavedajo, da do vrhunskih rezultatov pelje le trdo in konstantno delo. Na družbenih omrežjih se je med prazniki oglasil Žiga Lin Hočevar, aktualni evropski prvak v kanuju na divjih vodah.

Šele 17-letni Žiga Lin Hočevar je že večkrat odkrito povedal, kaj so njegovi cilji v prihodnosti. Želi si zmagati na čim več tekmovanjih, njegov dolgoročni cilj pa je tudi olimpijska medalja. Že mnogi so večkrat dejali, da je mladi slovenski športnik neverjetno motiviran, to pa kaže tudi na družbenih omrežjih, potem ko je v času praznikov objavil fotografijo svojih precej ožuljenih rok. Ob tem je zapisal: "Če treniraš za božič, šteje dvojno."

Kauzer očitno misli zelo resno

Če Žiga Lin Hočevar še čaka na svoje največje uspehe v karieri, pa se z njimi lahko pohvali Peter Kauzer, eden najizkušenejših slovenskih športnikov, ki že ima srebrno olimpijsko medaljo iz Ria de Janeira. Hrastničanu so se olimpijske igre v Parizu povsem ponesrečile in po mnenju mnogih je bil s strani sodnikov oškodovan.

Po tistem je šel skozi težko obdobje, a zdaj je, kot kaže, še kako motiviran, da v naslednji sezoni pokaže, česa je dejansko sposoben. Pero, kot ga tudi kličejo, je pred dnevi objavil video iz telovadnice, kjer pridno dviguje uteži.

"Z motivacijo nisem imel nikoli težav. Zmeraj sem poudarjal, da je to moja prva ljubezen. Zelo rad se usedem v čoln in zelo rad veslam. Ne samo zaradi treninga, ampak enostavno odklopim glavo in sem v svojem svetu," je v nedavnem intervjuju povedal 41-letni divjevodaš.

