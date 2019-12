Ko so jo predstavili, so se slišale opazke in komentarji

"Res mi je bilo v čast prejeti priznanje za tretje mesto in res je nekaj posebnega biti v družbi tako eminentnih slovenskih vrhunskih športnikov." Foto: Sportida

Opazke in tihi komentarji niso bili zlonamerni. To je bil predvsem odraz navdušenja nad vrhunsko kajakašico na divjih vodah. Malokdo je vedel, da je Eva Terčelj pred kratkim magistrirala iz arhitekture. Že v preteklosti nam je dejala, da si kljub zelo uspešni športni karieri ni zaprla vrat v arhitekturi, saj jo ta smer zelo zanima. Nekaj mesecev se je izobraževala tudi v tujini. Zdaj je trenutno na prvem mestu kajak, v katerem se v zadnjem času zelo dobro znajde. Zelo dobro pa se znajde tudi na prireditvenih odrih, kjer je v zadnjem mesecu dobila že kar nekaj priznanj.

"To je največja športna prireditev v državi. Res mi je bilo v čast prejeti priznanje za tretje mesto in res je nekaj posebnega biti v družbi tako eminentnih slovenskih vrhunskih športnikov," je uvodoma povedala Terčeljeva.

Eva zadnjo sezono ocenjuje kot vrhunsko in da so njeni uspehi plod dolgoletnega in pravilnega dela. Vsa priznanja pa dajo zlati medalji še dodatno težo. Kajak in kanu na divjih vodah pri nas nima toliko medijske veljave, kot nekateri drugi športi. Tega se zaveda tudi Eva. "Slovenska javnost je imela še enkrat priložnost spoznati naš šport, mene kot športnico in dosežke, ki smo jih dosegli," je povedala 27-letna Ljubljančanka, ki pa v teh dneh ne počiva na svojih lovorikah.

"Vsekakor ne počivam, ampak treniram naprej. Nova sezona se približuje, priprave in treningi so v polnem teku. Februarja odhajam v Al Ain, v Združene Arabske Emirate, sicer pa se bom pripravljala tudi v Sloveniji in Evropi."

Načrti za prihodnost so jasni in preprosti

Za njene rezultate je zelo zaslužen tudi trener Jernej Abramič. Ta je Evo začel trenirati lani in rezultati so bili videni zelo kmalu. In kakšne načrte ima za prihodnost?

"Načrt je, da bom čim boljša. Po svojih najboljših močeh poskušam opravljati vse svoje naloge. Torej korak za korakom proti zastavljenim ciljem. Jernej ima zmeraj kaj novega v rokavu, tako da nikoli ni dolgočasno in tudi dihati mi ne pusti (smeh, op. p.).

V zadnjih dneh so v Sloveniji zelo visoke temperature, kar je za kajakaše in kajakašice na divjih vodah zelo dobrodošlo. Terčeljeva je po eni strani nekoliko žalostna, ker ima rada letne čase, prav tako tudi smučanje. "Za trening so nam sicer tople temperature v tem času pisane na kožo, medtem ko višji vodostaj rek ne toliko. Kar se tiče treningov, upam, da nam bodo temperature še vedno naklonjene."