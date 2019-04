Klinarjeva v Eindhovnu dvakrat na najvišji stopnički

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Radovljičanka Anja Klinar je danes na močnem mednarodnem mitingu v Eindhovnu na Nizozemskem dosegla dve zmagi. Štirikratna olimpijka je bila najhitrejša na 400 m prosto in 200 m delfin.

Na 400 m prosto je s 4:12,91 za manj kot sekundo zaostala za normo za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo julija v Koreji, in prepričljivo prehitela reprezentančno kolegico z Raven Tjašo Oder iz ravenskega Fužinarja (4:14,44). Mariborčanka Katja Fain, ki popoldan ni našla pravega zavesljaja in je zaostala za jutranjim dosežkom, pa je bila s 4:20,13 četrta.

Klinarjeva je nato na 200 m delfin z 2:11,84 dosegla še en zelo dober izid. "Sem nisem prišla lovit norme, a glede na treninge vem, da sem trenutno sposobna plavati izid okrog 4:10. Na sami tekmi je nato odvisno veliko tudi od dnevne forme, ki danes ni bila najboljša. Na koncu pa šteje samo zmaga in te sem vesela. Časa za normo je še veliko, bržkone pa bomo morale Slovenke zaradi konkurence plavati kar A-standard Fine, da bo nastop na SP res zagotovljen," je tekmo na 400 m prosto pokomentirala Gorenjka, o tekmi na 200 m delfin pa dodala: "Po nastopu na 400 m prosto res ni bilo lahko še v tej disciplini zdržati ostrega tempa."

Blizu stopničk je bila na 100 m prsno tudi Tjaša Vozel iz kranjske Zvezde s četrtim mestom, triglavanka Tina Čelik je bila v tej disciplini 16. Fužinarjeva olimpijka Janja Šegel je bila na 100 m prosto 19.

V Stockholmu pa nastopa Peter John Stevens iz kranjskega Triglava. Na 100 m prsno je bil Stevens z 1:01,64 11.

Del slovenskih plavalcev pa ta konec tedna tekmuje v Banja Luki. Prvi dan so za zmage poskrbeli Ravenčanka Janja Jamšek na 100 m hrbtno, njen klubski kolega Gal Kordež na 200 m delfin in Radovljičan Jan Toman na 1500 m prosto. Skupaj so Slovenci dosegli 14 uvrstitev na stopničke.

