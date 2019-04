Odrova z novim dobrim dosežkom do zmage v Eindhovnu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Plavala sem hitreje kot nazadnje v Beogradu, kar je bil tudi prvi cilj. Zdaj naj gre samo tako naprej do Koreje, kjer si želim najboljši izid," je povedala koroška plavalka, ki je že v Beogradu kot prva Slovenka dosegla tudi normo za nastop na olimpijskih igrah 2020 v Tokiu.

O sami tekmi pa je dodala: "Zmaga je bila prepričljiva in morda je manjkala kakšna še močnejša tekmica, saj bi lahko nekaj hitreje začela na prvih 500 metrih in dosegla še boljši izid." V Eindhovnu jo čakata še nastopa na 400 in 800 m prosto. "Tudi ta dva nastopa bosta pomembna."

Mariborčanka Katja Fain je po Sari Isaković, Janji Šegel in Anji Klinar postala četrta slovenska plavalka, ki je 200 m prosto preplavala v manj kot dveh minutah. Z 1:59,93 je osebni rekord popravila za skoraj sekundo, na koncu pa osvojila četrto mesto. Radovljičanka Klinarjeva je z 2:00,72 osvojila peto mesto. Ravenčanka Šeglova pa se je tokrat morala zadovoljiti z malim finalom in bila na koncu 11.

Na 200 m prsno je bila Tjaša Vozel iz kranjske Zvezde peta, Tina Čelik iz Triglava pa 15.

Preberite še: