V Kamniku in Kranju čez nekaj dni začetek svetovnega prvenstva

Kamnik in Kranj sta mesti, kjer bo potekalo svetovno prvenstvo v kegljanju za mlajše člane in mladince. Ta pomemben dogodek bo pripomogel k razvoju kegljanja v Sloveniji in hkrati poskrbel, da se bodo na naših dveh kegljiščih prestavili vsi najboljši evropski kegljači v mlajših selekcijah. Svetovno prvenstvo bo potekalo med 22. in 31. avgustom, žal pa zaradi epidemioloških razmer na tribunah ne bo gledalcev.

V Kranju se bodo v boje za medalje podali fantje v vseh treh kategorijah mlajših članov (U-14, U-18 in U-23), tam bo potekal boj za medalje v parih in mešanih parih U-18 ter sprint v ženski in moški v kategoriji U-18. V Kamniku je kegljišče rezervirano za ženske. V prvih dneh bodo tam tekmovale najmlajše kegljačice, vrhunec tekmovanja pa bo v zadnjih dneh, ko bodo nastope pričele mladinke U-23 v ekipni tekmi.

Kegljišča prenovljena in pripravljena za najboljše mlade kegljače

Že od začetka junija na obeh kegljiščih potekajo intenzivne priprave na svetovno prvenstvo. Ne le organizacijske, tako kegljišče v Kamniku kot tudi v Kranju je bilo praktično v celoti prenovljeno. Pravila mednarodne zveze organizatorjem narekujejo, da mora biti kegljišče novo, z novimi keglji, kroglami in pripadajočo opremo.

"Kljub številnim odpovedim posameznih držav zaradi epidemioloških razmer (Francija, Danska …) bo na svetovnem prvenstvu nastopilo 500 tekmovalk in tekmovalcev iz 12 držav. Pri pridobivanju organizacije tega dogodka so nam pripomogli tudi prilagojeni pogoji svetovne organizacije WNBA-NBC. V normalnih pogojih mora organizator zagotoviti novo 8-stezno kegljišče, montirano v športni dvorani. Cena za to bi bila najmanj 200 tisoč evrov z dodatnimi stroški enomesečnega najema dvorane. V trenutnih razmerah je organizacija prilagojena na dveh kegljiščih z najmanj po 6 stezami in maksimalno oddaljenostjo med kegljišči največ 30 km," je povedal Milan Kurelič, predsednik Kegljaške zveze Slovenije.

Zaradi prilagojenih pravil pri organizaciji svetovnih prvenstev bo svetovno prvenstvo potekalo tudi v Kamniku, kjer imajo šest tekmovalnih stez. Priprave potekajo že nekaj mesecev, pred dnevi pa so tam tudi prenovili celotno kegljišče, ki bo v najboljši formi počakalo tekmovalke. Foto: Gašper Pirman

Želijo parirati najboljšim ekipam

Tako moški kot tudi ženske v vseh selekcijah se aktivno pripravljajo na svetovno prvenstvo že od pomladi. Zaradi epidemije covid-19 se je kegljaška sezona končala že oktobra, zato je bilo pomembno, da z vsemi igralci in igralkami opravijo kakovostne priprave.

"Glavni favoriti prvenstva, med katere spadajo Nemčija, Srbija in Hrvaška, so potrdili udeležbo z izjemnimi mladimi in nadarjenimi tekmovalci. Ne glede na to, da smo v Sloveniji začeli intenzivne priprave aprila letos, si je naše strokovno vodstvo zadalo za cilj parirati omenjenim favoritom. Da je to mogoče, so potrdili tudi rezultati s prijateljskih tekem s Hrvaško in Srbijo v prvi polovici tega meseca," je še povedal Kurelič.

V sklopu priprav se je reprezentanca Slovenije pomerila z reprezentanco Hrvaške. V ženski konkurenci so slavile gostje, gostitelji pa so bili boljši v moški kategoriji. V drugi pripravljalni tekmi so se v vseh treh kategorijah slovenski kegljači pomerili z reprezentanti in reprezentantkami Srbije. Prvi dan je bila Srbija boljša v kategoriji U-18 tako pri moških kot pri ženskah, v kategoriji U-23 za moške so bili boljši naši, medtem ko so gostje tesno slavile v kategoriji U-23 za ženske.

Odlična reklama za šport in za mesto, kjer bo prvenstvo

"Organizirati svetovno prvenstvo je za naš klub velika obveznost in velika odgovornost, še posebej v tem času. V vsej 16- Ženske U-18 in moški del svetovnega prvenstva bo potekal na kegljišču KK Triglav v Kranju. V mlajši kategoriji bo sodelovalo 9 držav, v kategoriji U-23 pa 12 držav. letni zgodovini našega kluba, od izgradnje novega 6-steznega kegljišča do letos, pri nas še ni bilo tako mednarodno pomembnega dogodka. Skupaj s Kegljaško zvezo Slovenije smo poprijeli za organizacijo svetovnega pokala za kadete in svetovnega prvenstva za mlajše članice. V mlajši kategoriji bo sodelovalo 9 držav, v kategoriji U-23 pa 12 držav," nam je razložil Leon Pirman, predsednik Kegljaškega kluba Kamnik.

"Seveda je v pripravah sodelovala tudi Občina Kamnik z županom g. Matejem Slaparjem. K sodelovanju smo pritegnili tudi Zavod za šport Občine Kamnik. Za naš klub je to velika promocija po našem mnenju najlepšega kegljišča v Sloveniji in Evropi. Zadnjih petnajst let smo se vsako leto udeleževali mednarodnih klubskih pokalov, zato je KK Kamnik prepoznan po vsej Evropi. Zdaj pa je napočil tudi čas za promocijo našega kegljišča in mesta Kamnik z okolico z bogato kulturno in naravno dediščino ter tudi kot organizatorja na tako visoki ravni, kot je svetovno prvenstvo. Čeprav se zavedamo, da v tako zaostrenih epidemioloških razmerah to sploh ni lahek zalogaj," je še dopolnil Pirman.