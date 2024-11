Ukrajinka je ob tem, ko je postavila novo rekordno znamko, dejala: "Počutila sem se dobro, tako kot na treningu. A proces treninga ni bil enostaven, saj sem morala veliko potovati, ker ne morem trenirati v svoji domovini. Bila je zahtevna sezona in vesela sem teh globokih potopov ob koncu."

Dodala je tudi, da vreme ob izjemnem podvigu ni bilo ravno najboljše in da so imeli vsi tekmovalci srečo: "To je opomnik, da je treba ceniti male stvari. Presrečna se, da mi je uspel ta potop."