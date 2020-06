Drama na Visu: slovenskega potapljača našli šele zjutraj

Slovenskega potapljača, ki je včeraj popoldne izginil v morju na hrvaškem otoku Vis, so našli šele danes zjutraj. Iskalna akcija je bila namreč zaradi slabega vremena ponoči prekinjena, živega in nepoškodovanega so našli na obali uvale pri Komiži.

Slovenska potapljača sta se v nedeljo popoldan z gumijastim čolnom iz Komiže odpravila na podvodni ribolov. Ker se 26-letnik po potopu ni vrnil na dogovorjeno mesto, kjer je bil zasidran čoln, je njegov prijatelj okoli 21.30 o izginotju obvestil policiste, poroča hrvaški spletni portal morski.hr.

Slabo vreme ustavilo iskanje

Sprožena je bila iskalna akcija, v kateri so s policijskim čolnom iskali pogrešanega na morju, pripadniki hrvaške gorske reševalne službe pa so pregledovali obalo. Iskanje so zaradi neurja včeraj pozno zvečer prekinili in so ga nadaljevali danes zjutraj.

Pogrešanega so policisti okoli 8.30 našli živega in zdravega na peščeni obali uvale Velo Žalo, do katere dostop po kopnem zaradi visokih skalnatih sten ni mogoč, še piše morski.hr. Uvala je sicer od Komiže oddaljena okoli pet minut vožnje s čolnom.