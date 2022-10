Opravičilo ali lažna novica?



V dopoldanskih urah se je na Instagram profilu Elnez Rekabi pojavilo sporočilo, v katerem se opravičuje za nevšečnosti in trdi, da nastopanje brez pokrivala ni bilo načrtovano. Ni jasno, ali je besedilo plezalka napisala na lastno pobudo ali so jo v to prisilili.

Update: A message has been posted on Elnaz Rekabi's Instagram, saying that she apologises for causing concern, and that not wearing a hijab during the climbing championships in South Korea was not intentional. Says she is returning to Iran with her team as scheduled. pic.twitter.com/1hDszdZHPm