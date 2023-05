Kalejn nova kraljica Evrope, odlična tudi Jekaterina Vedenejeva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jekaterina Vedenejeva je tekmovala zelo lepo in brez napak.

Bolgarka Borjana Kalejn (131 točk) je danes na prvenstvu v Bakuju postala nova evropska prvakinja v ritmični gimnastiki v mnogoboju. Edina slovenska finalistka Jekaterina Vedenejeva (122,700) je danes tekmovala zelo lepo in brez napak, na koncu pa so ji dobri nastopi - tako kot že na lanskem EP - prinesli končno šesto mesto.

Tekma je bila sicer zelo razburljiva. Do zadnjega nastopa je namreč močno vodila mlada Bolgarka Stiliana Nikolova, ki pa je pri zadnjem nastopu s trakom naredila več napak. Te so jo z zbirom 129,500 točke potisnile na tretje mesto.

Srebro je z zgolj pol desetinke točke prednosti pred Nikolovo osvojila svetovna prvakinja v mnogoboju, Italijanka Sofia Raffaeli (129,550). Slednja še ni v pravi formi, s trenerko vrhunec načrtujeta na jesenskem svetovnem prvenstvu v Valencii, kjer bo glavno kvalifikacijsko sito za nastop na olimpijskih igrah 2024 v Parizu.

Dve pritožbi, dve zavrnitvi

Rusinja Jekaterina Vedenejeva, ki že od leta 2018 uspešno zastopa slovenske barve in premika meje tega športa pri nas, je danes vse štiri nastope opravila z odliko.

Dvakrat je s trenerko Jeleno Drožanovo oddala pritožbo na sodniški oceni za sestavi z obročem in žogo, a v želji po spremembi ocene na boljše ni bila uspešna. Komisija je po dodatnem pregledu njenih nastopov obe pritožbi zavrnila.

"Danes se je končal finale mnogoboja na evropskem prvenstvu. Zelo sem zadovoljna s svojimi današnjimi nastopi, saj sem vse štiri vaje opravila brez napake in zelo stabilno. Seveda so bile manjše netočnosti, ki niso vidne s prostim očesom, vendar vem, da bi moralo biti drugače. No, na splošno sem s tekmovanjem zelo zadovoljna," je za Gimnastično zvezo Slovenije dejala 28-letna ritmičarka.

Za Vedenejevo prvenstva še ni konec

Za Vedenejevo pa prvenstva še ni konec. Bronasta s SP s trakom bo v nedeljskih finalih po rekvizitih nastopila med najboljšo osmerico s kiji in trakom ter se skušala prebiti na zmagovalni oder.

"Jutri je nov dan. Imam dva finala v ločenih rekvizitih, s kiji in trakom. Pozabimo na vse, jutri začnemo znova. Res želim samo uživati v nastopih. Jutri je zame tudi zelo poseben dan, saj ima mama rojstni dan. Zato bom poskušala dati vse od sebe. Že danes se počutim bolje. Zdravnik je naredil vse, kar je lahko, zato sem lahko dobro nastopala," je še dejala Vedenejeva pred nedeljskimi boji za odličja.

Zvečer bo znana tudi ekipna razvrstitev po končanem mnogoboju v skupinskih sestavah, saj za ekipno tekmovanje šteje seštevek osmih vaj posameznic iz kvalifikacij mnogoboja in dveh vaj skupinskih sestav. Trenutno najbolje kaže ekipi Bolgarije.

