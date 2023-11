Kakšno je breme odgovornosti, ko si v vlogi trenerja Janja Garnbret?

Konkretno, kakšna je odgovornost trenerja, ki sestavlja načrt olimpijske prvakinje, ta pa si je za glavni cilj prihodnje sezone zastavila nov olimpijski naslov? Kako to doživlja Škofjeločan Roman Krajnik, trener Janje Garnbret? V intervju za Sportal tudi o vrhuncu dvomesečnega premora in ponudbah iz tujine.

Janja Garnbret in njen trener Roman Krajnik sta skoraj dvomesečni premor po tekmi svetovnega pokala v težavnosti v Kopru izkoristila tudi za obisk Azije, kjer sta ob druženju z navijači lahko začutila, kakšen pečat je 24-letna Korošica pustila med ljubitelji športnega plezanja. Kaj vse se je dogajalo v tem času, kako sta zagrizla v nov olimpijski cikel, ki sta ga začela s treningom 3. novembra, in kaj ta prinaša? O vsem tem smo se pogovarjali s Krajnikom, ki je v petek skupaj s svojo varovanko obiskal nov plezalni center v Slovenski Bistrici, ki velja za največji plezalni objekt v Sloveniji.

"Ne vem, ali sem se že kdaj moral tolikokrat fotografirati z oboževalci kot na Kitajskem. Noro!" Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Roman, kako sta izkoristila dva meseca od zadnje tekme v Kopru? Na družbenih omrežjih je bilo mogoče dobiti vtis, kot da se ves čas nekaj dogaja. Kako ste si vi kot trener odpočili?

Moram reči, da tako dolgega, sproščujočega in zabavnega odmora kot letos po mojem sploh še nisem imel.

Kaj bi izpostavili kot vrhunec?

Nedvomno azijsko turnejo. Zame osebno je nekaj najlepšega videti vso to množico ljudi, ki je navdušena nad Janjo. Ko vidiš, kaj dejansko jim ona pomeni in kaj vse je že dosegla ...

GALERIJA: Obisk Janje Garnbret v Plezalnem centru Slovenska Bistrica (foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com):

Ali tudi vas kot trenerja ravno zaradi Janje dojemajo drugače?

Da, je drugače. Najbolj me je presenetila Kitajska, ki je bila vsaj zame velika neznanka. Nisem si mislil, da je lahko tudi tam takšno navdušenje in evforija, kot sva jo doživela lani in letos v Singapurju, a se je hitro izkazalo, da je tam evforija še večja. Ne vem, ali sem se že kdaj moral tolikokrat fotografirati z oboževalci kot na Kitajskem. Noro!

So ti oboževalci drugačni kot v Evropi?

Najprej so bili precej zadržani, ko pa so videli, da sva oba z Janjo zelo odprta in pripravljena na pogovor, je bilo, kot da se poznamo že celo večnost. Res lepo. Lani smo druženje z navijači pripravili v Singapurju, letos pa sva se glede na povpraševanje in zanimanje odločila za krajšo turnejo po Singapurju, Hongkongu in Kitajski, imamo pa že precej zadev pripravljenih tudi za prihodnost.

Samo za primer, na Kitajskem sva bila v sredo in v četrtek in so nama organizatorji omenili, da so jih klicali z vseh delov Kitajske, češ zakaj nismo srečanja pripravili ob koncu tedna, da bi se ga udeležili še drugi. Res zanimivo.

"Program imam sestavljen do konca julija, se pravi skoraj do olimpijskih iger oz. odhoda v Pariz. Vsak dan posebej je začrtan, točno vemo, kako, kam in zakaj." Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

So se v tem obdobju pojavile kakšne selektorske ponudbe?

So bile in vedno so, ampak kot sem se odločil po zaključenem obdobju v Avstriji (Krajnik je bil selektor avstrijske reprezentance, op. a.), se tega ne grem več. Ponudbe zavrnem na lep način. Skratka, povpraševanje je, je pa še več povpraševanja po individualnem delu. Delam tudi kot zasebni trener in glede tega se mi oglašajo tekmovalci od vsepovsod. To je zame še več vredno kot karkoli drugega. Zanimivo pa je, da ni povpraševanja iz Slovenije.

Pa bi povabilu na mesto selektorja slovenske izbrane vrste prikimali?

Te ponudbe ne bo, zato o tem ni treba razmišljati (smeh, op. p.).

Kako ste se lotili načrtovanja programa za prihodnjo, olimpijsko sezono?

Program imam sestavljen do konca julija, se pravi skoraj do olimpijskih iger oz. odhoda v Pariz. Vsak dan posebej je začrtan, točno vemo, kako, kam in zakaj. Temu sva prilagodila načrt tekem, podobno kot pred olimpijskimi igrami v Tokiu. Janja ne bo tekmovala na vseh tekmah v sezoni, sicer pa, roko na srce, pred Parizom niti ni ne vem kako strašne sezone.

Večino treningov bova opravila na Verdu, februarja pa za tri tedne odhajava na Japonsko, kjer želiva na celotno pripravljalno obdobje postaviti piko na i. Na treninge vabiva različne postavljavce smeri, tako da sva pripravljena na vse stile.

"Čeprav bi morda kdo mislil, da glede na to, kako dolgo se že ukvarjam s treniranjem, te odgovornosti ne čutim, pa je ravno obratno. Še kako dobro jo občutim in vsakokrat, ko napišem del programa, tega še 15-krat ali 20-krat pregledam in preverim, da slučajno ne bi kje česa zamočil ali spregledal, tako da ja, odgovornost je zelo velika, večja, kot bi si kdo mislil." Foto: Lena Drapella/IFSC

Ali ob pripravi programa za olimpijsko prvakinjo čutite veliko odgovornost? V mislih imam to, da se kot njen trener zagotovo zavedate, da je vsaka vaša beseda, vsak nasvet zelo pomemben.

Da. Čeprav bi morda kdo mislil, da glede na to, kako dolgo se že ukvarjam s treniranjem, te odgovornosti ne čutim, pa je ravno obratno. Še kako dobro jo občutim in vsakokrat, ko napišem del programa, tega še 15-krat ali 20-krat pregledam in preverim, da slučajno ne bi kje česa zamočil ali spregledal, tako da ja, odgovornost je zelo velika, večja, kot bi si kdo mislil. Saj se zabavamo, ampak ko sam doma razmišljam in "brainstormam" kaj in kako, pa ni heca.

Ali kdaj izklopite razmišljanje o plezanju?

Razmišljam še o čem drugem, je pa res, da večino časa razmišljam o plezanju. Ravno zadnjič sem omenil Janji, kako fino je bilo med odmorom, ko mi ni bilo treba nepretrgano razmišljali o treningih. Pred prvim treningom po premoru nekaj noči nisem dobro spal, ker sem kar naprej premleval, ali je vse na mestu. Težko je povsem izklopiti, ravno zato je bil ta odmor res zelo zelo pomemben. Tako dolgega odmora brez treninga po mojem še nisem imel. Martina Berganta sem sicer vodil do evropskih olimpijskih kvalifikacij v Lavalu, je pa to vseeno drugače.

Ali pričakujete, da bo Janja v Parizu imela slovensko družbo? V mislih imam tri slovenske kvote v plezanju, ena v ženski in dve v moški konkurenci, ki ostajajo nezasedene.

Močno upam, da bo imela družbo. Seveda to pričakujem, se je pa v Lavalu žal izteklo tako, kot se je. Sam sem bil z nastopi fantov, še posebej z Martinom (19. mesto, op. a.), kar zadovoljen, navsezadnje je bila to njegova prva takšna tekma. Prvič je videl, kaj se v kombinaciji sploh dogaja, tako da mislim, da sva iz te tekme oba potegnila ogromno. To bo zame super vodilo za kvalifikacijski tekmi, ki nas čakata prihodnje leto. Bo pa pri dekletih, če se ne bo še ena uvrstila na olimpijske igre, to res kar razočaranje.

"Sam sem bil z nastopi fantov, še posebej z Martinom (Bergantom, na fotografiji), kar zadovoljen, navsezadnje je bila to njegova prva takšna tekma." Foto: Grega Valančič/Sportida

Katera ima največ možnosti?

Ne vem, ali bi lahko kar določil. Na žalost. Osebno se mi zdi, da je bila v celotni sezoni kljub poškodbi izjemno dobro pripravljena Vita (Lukan, op. a.), zato menim, da ima največ možnosti. Mia (Krampl, op. a.) se je kar nekje izgubila, ampak vem, da se to lahko v 14 dneh spremeni. Je pa res, da če zdaj nobenega od naših deklet ni bilo v finalu (med najboljših osem, op. a.), se tudi med deset na že omenjenih kvalifikacijskih tekmah ne bo tako samoumevno uvrstiti.