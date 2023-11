Janja Garnbret si v Parizu želi slovenske družbe #video

Janja Garnbret je 3. novembra vstopila v nov cikel priprav. Tokrat bo to olimpijski cikel, ki se bo končal z vrhuncem v začetku avgusta prihodnje leto v Parizu, kjer bo 24-letna Korošica skušala ponoviti podvig iz Tokia in ubraniti naslov olimpijske prvakinje. Sinoči se je v novem plezalnem centru v Slovenj Gradcu, največjem v Sloveniji, po pogovoru z novinarji družila z mladimi plezalci in plezalkami (te so bile v zbrani množici v večini) ter odgovarjala na zanimiva vprašanja. Najbolj je otroke šokiral podatek o količini treninga (šestkrat na teden po štiri ure na dan), najbolj pa nasmejalo vprašanje o tem, ali ima Janja Garnbret fanta.

Pogrešala sem strukturo dneva, ki sem je vajena, po dvomesečnem premoru priznava Janja Garnbret. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

"Komaj sem čakala, da se vrnem na trening, že deset dni pred začrtanim treningom sem Romana (trenerja Krajnika, op. a.) spraševala, kdaj bova končno spet začela trenirati," je presenetila Janja Garnbret, ki se je – kot je omenil njen trener, po verjetno najdaljšem premoru v karieri – 3. novembra vrnila na trening. Pogrešala je strukturo dneva, ki je je vajena.

Mladi plezalci in plezalke so bili navdušeni nad obiskom svoje vzornice Janje Garnbret:

Vprašanje iz množice: Janja, a imaš fanta?

"Dvomesečni 'premor' mi je dobro del"

"Že prvi dan je bilo fantastično. Iskreno povedano, tako dobrega treninga nisem pričakovala. Čutim, da mi je dvomesečni premor, no, premor v narekovajih, zelo dobro del, da sem se spočila fizično, še posebej pa psihično. Zdi se mi, da je sezona kljub temu, da je bila zelo uspešna, terjala svoj davek. Poškodba v začetku leta, dvom in slabi dnevi, ki so temu sledili, potem svetovno prvenstvo, ki zagotovo ni bilo lahko. Premor sem res potrebovala, zato sem še toliko bolj zadovoljna, da sem se na olimpijske igre kvalificirala že na SP v Bernu," je povedala najboljša športna plezalka na svetu, ki se je v petek zvečer v novem plezalnem centru v Slovenski Bistrici, ki ima vse, kar imajo veliki, kot pravi slavna televizijska reklama, in ki je idealen poligon za razvijanje plezalnih talentov, srečala z mladimi plezalci in plezalkami, ki so Janjo vprašali vse, kar jih je zanimalo (o najljubši barvi, najtežji smeri in občutkih ob zmagi, ter se pozanimali, ali ima fanta), se z njo fotografirali, nekateri pa celo plezali.

Janja Garnbret med pogovorom za Sportal Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

"Vesela sem, da plezalni objekti po Sloveniji rastejo, upam, da jih dobimo še več, kajti Slovenija takšno infrastrukturo potrebuje, zagotovo bom tudi tukaj v Slovenski Bistrici opravila kakšen trening," je napovedala.

Vrhunca počitnic: plaža na Karibih in azijska turneja

Zanimalo nas je, kaj vse je Janja Garnbret počela v zadnjih dveh mesecih, kaj je bil vrhunec tega obdobja. "Vrhunec dvomesečnega dopusta je bila plaža na Karibih. Tam ni bilo nobene skale, samo mivka, nadmorska višina nič, izjemno sem uživala. Drug vrhunec, enake teže kot plaža, pa je bila azijska turneja. Bilo je res neverjetno. Lani sem takšno evforijo prvič doživela v Singapurju in letos sem si to želela ponoviti, in to še na več krajih (Singapur, Hongkong in Šanghaj). Zelo zadovoljna sem z vsem, kar se mi je dogajalo v zadnjih dveh mesecih," se je smejalo lastnici rekordnih 41 zmag v svetovnem pokalu, kar jo je pripeljalo tudi v Guinnessovo knjigo rekordov, osmih naslovov svetovne prvakinje in zlate olimpijske medalje. Prav okoli olimpijskih iger bo osredotočen ves njen program v prihodnjem letu.

Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Nove ideje

Večino treningov bo opravila na Verdu, februarja bosta s trenerjem Krajnikom odpotovala na priprave na Japonsko, nianse bosta pilila tudi v Innsbrucku. Glede na to, da je Krajnik po februarski poškodbi prsta na nogi svoje glavne varovanke moral eksperimentirati na treningih, si je domislil marsičesa novega, kar bosta zdaj lahko s pridom uporabila tudi na prihodnjih treningih.

"Nekatere stvari iz obdobja, ko nisem mogla normalno trenirati, bova lahko zdaj vključila v trening za letošnjo sezono. Mogoče bom kaj dodala, sicer pa se trening ne bo kaj dosti razlikoval od treninga iz prejšnjih let. Konkurenca je vsako leto večja, dekleta trdo trenirajo, ampak tudi jaz bom. Želim ostati korak pred njimi, to je to," je odločno napovedala olimpijska prvakinja iz Tokia. "Je pa dejstvo, da v Parizu ne bo nič lažje zmagati kot v Tokiu, čeprav je v novi olimpijski kombinaciji ena disciplina manj (nova olimpijska kombinacija vsebuje balvansko in težavnostno plezanje, medtem ko bo hitrostno plezanje na sporedu kot samostojna disciplina, op. a.). Vemo, kje je vrh, in tam si želim biti," je napovedala trikratna športnica Slovenije.

Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

V Parizu pričakuje slovensko družbo

Že zdaj je jasno, da bo Garnbretova aprila nastopila na uvodu sezone na Kitajskem, kjer bosta v Šanghaju (9. in 10. april) in Wuijangu (12. in 14. april) na sporedu tekmi v balvanskem in težavnostnem plezanju, kar je sprememba ustaljenega programa, ko je prvi del sezone predstavljalo balvansko, drugi pa težavnostno plezanje.

Tekma v težavnostnem plezanju v Kopru je predvidena za 6. in 7. septembre 2024.

Najboljša športna plezalka na svetu si želi in verjame, da bo na olimpijskih igrah v Parizu imela slovensko plezalno družbo. Za zdaj so na voljo še tri slovenske kvote, ena v ženski in obe v moški konkurenci.

Slovenci so bili na evropskih olimpijskih kvalifikacijah v Lavalu konec oktobra neuspešni (olimpijsko vozovnico sta si priborila le zmagovalec in zmagovalka – Britanec Toby Roberts in Francozinja Oriane Bertone), bodo pa imeli še dve priložnosti, in sicer v Šanghaju (16.–19. maj 2024), in Budimpešti (20.–23. junij 2024). Na olimpijskih igrah v Parizu bo nastopilo po 20 športnih plezalcev in plezalk, osem jih bo napredovalo v finale.

"Da, pričakujem, da bom imela slovensko družbo. Dekleta so gotovo dovolj močna in psihično pripravljena, da si lahko pridobijo olimpijsko vozovnico, pa tudi pri fantih – vsaj skozi moje oči – dobro kaže. Martin Bergant je potencial, seveda Luka Potočar, če se mu poklopi na balvanih, tudi Anže Peharc v Lavalu ni bil slab. Imamo možnosti, brez dvoma," ostaja optimistična.