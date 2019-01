Judoista leta Trstenjakova in Gomboc

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tina Trstenjak je med dekleti najbolj izstopala in zasluženo prišla do novega priznanja. Foto: Sportida

Najboljše v letu 2018 so danes razglasili tudi pri Judo zvezi Slovenije. Po pričakovanjih sta to v članski kategoriji postala aktualni evropski prvak Adrian Gomboc, ki je do zlata prišel na prvenstvu v Tel Avivu, ter olimpijska prvakinja Tina Trstenjak, ki je lani v Tel Avivu osvojila srebro, temu pa na SP v Azerbajdžanu dodala še bron.

Za Gombocem iz Bežigrada, tja je letos odšel skupaj s trenerjem Rokom Drakšičem, sta se se v moški kategoriji zvrstila Andraž Jereb (Z'Dežele Sankaku) in Vito Dragič (Impol), V ženski pa sta bili za Trstenjakovo (Z'Dežele Sankaku) njena tekmica v kategoriji do 63 kg Andreja Leški (Bežigrad) in Maruša Štangar (Olimpija).

Med klubi je bil lani v moški konkurenci najboljši klub Bežigrad pred Sankakujem in Olimpijo, v ženski pa Sankaku pred Bežigradom in Olimpijo.

Nekaj zanimivih imen se pojavlja tudi v mlajših starostnih kategorijah. Pri mlajših članih so prva tri mesta v izboru zasedli Enej Marinič (Branik Broker), Denis Šajher Kovačič (Branik Broker) in David Štarkel (Z'Dežele Sankaku), pri mlajših članicah pa Urška Torkar (Triglav Kranj), Lia Ludvik (Z'Dežele Sankaku) in Patricija Brolih (Bežigrad).

Marinič in Ludvikova sta mlada tekmovalca, ki sta bila najboljša tudi med mladinci, med kadetinjami pa je bila to Metka Lobnik (Judo šola Maribor), dobitnica dveh kolajn na mladinskih olimpijskih igrah oktobra v Buenos Airesu.

Judo zveza Slovenije je podelila tudi nekaj izrednih priznanj. Med drugimi jo je za dolgoletno delo in zasluge pri razvoju juda prejel nekdanji olimpijec Franc Očko, dolga leta viden član mednarodnih sodniških organizacij in gonilna sila zveze in JK Impol v Slovenski Bistrici.