Slast zmage v Budimpešti izkusila le Anka Pogačnik

Slovenski judoisti v soboto na mastersu v Budimpešti kljub dobrim predstavam vnovič niso dosegli načrtovanih izidov. Do posamične zmage je v ženski kategoriji do 70 prišla le Anka Pogačnik iz kranjskega Triglava.

Edina gorenjska reprezentantka Anka Pogačnik je imela na mastersu, kjer nastopa najboljših 36 tekmovalcev sveta, zelo težak žreb. Že v drugem krogu je morala priznati poraz bronasti z olimpijskih iger v Tokiu in svetovnih prvenstev 2021 in 2022 Nizozemki Sanne van Dijke.

Pred tem je 31-letna slovenska reprezentantka predčasno dobila boj z Britanko Katie-Jemime Yeats-Brown.

Največ pozornosti je bilo namenjene svetovni podprvakinji Andreji Leški v kategoriji do 63 kg, ki pa je naletela na izjemno razpoloženo Poljakinjo Angeliko Szymansko, ki je v letošnji sezoni v zelo dobri formi, saj je bila tretja že na grand slamih v Parizu in Tbilisiju, pa tudi na lanskem mastersu. Po več kot minuti in pol podaljška se je veselila 23-letna Poljakinja.

V kategoriji do 73 kg je Martin Hojak imel dober žreb in bil v uvodnem krogu prost, nato pa je bil pretrd oreh bronasti z zadnjih olimpijskih iger na Japonskem Brazilec Daniele Cargnin Brazilija. Po skoraj treh minutah podaljška je v naslednji krog napredoval Cargnin.