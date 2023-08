Naredila šest izpitov na fakulteti in dobila borbo na mastersu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski judoisti so neuspešno začeli letošnji masters v Budimpešti. Zmago si je prvi dan priborila le Kaja Kajzer, ki se je nato poslovila v drugem krogu. Maruša Štangar je izgubila prvo borbo.

Kaja Kajzer, ki je pred tekmo opozorila, da zaradi študijskih obveznosti, naredila je kar šest izpitov na fakulteti, ni v vrhunski formi, je v kategoriji do 57 kilogramov rešila slovensko čast. V uvodnem krogu je ugnala lansko evropsko prvakinjo, 29-letno Timno Nelson Levy iz Izraela, a v zadnjih letih je tekmovalka Bežigrada očitno našla recept za borbo z njo, saj je dosegla že četrto zaporedno zmago z isto tekmico, s katero ima zdaj razmerja zmag in porazov 4:4. Ljubljančanko je v naslednjem krogu nato ustavila Nemka Pauline Starke, ki je bila spretnejša in srečnejša po 44 sekundah podaljška.

V kategoriji do 48 kg se je morala Maruša Štangar po borbi prikloniti petouvrščeni z zadnjega azijskega prvenstva, Chen-Hao Lin s Tajvana. Tekmovalka Olimpije je izgubila pol minute pred koncem prve borbe.

Običajno je masters tradicionalno na sporedu ob koncu sezone, letos pa je zaradi olimpijskega leta 2024 in natrpanega koledarja na vrsti že sredi poletja. Izjemnega pomena je predvsem zaradi velikega števila točk, ki so na voljo za svetovno in olimpijsko lestvico, ki odloča v Parizu. Na tekmovanju lahko nastopi po 36 najboljših tekmovalcev na svetovni lestvici.

V soboto bo v Budimpešti v kategoriji do 63 kg nastopila tudi aktualna svetovna podprvakinja Andreja Leški. Skupaj na tekmovanju nastopa deveterica Slovencev.