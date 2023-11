Prevlada Francije v evropskem judu, Slovenija ponosna na Andrejo Leški

Z zadnjimi današnjimi borbami se je zaključilo letošnje evropsko prvenstvo v judu v Montpellieru v Franciji. V domači areni Sud de France so najbolj blesteli Francozi, ki so pokurili s konkurenco tako po številu vseh kot zlatih odličij. Sloveniji je edino medaljo, najžlahtnejšo, priborila Andreja Leški v kategoriji do 63 kg.

Na prvenstvu stare celine se je pomerilo okoli 390 tekmovalk in tekmovalcev iz 46 držav. Na EP je nastopila tudi deseterica slovenskih judoistk in judoistov. Poleg zlate Andreje Leški sta bili s petim mestom uspešni še Anka Pogačnik in Maruša Štangar.

Mesto na južni obali Francije je EP v judu gostilo prvič po letu 2014. Lani je prvenstvo gostila Sofija, ko so bili prav tako najboljši Francozi z osmimi osvojenimi medaljami, od tega tremi zlatimi. Druga je bila lani s petimi kolajnami Nizozemska, tretja z eno manj Gruzija. Sloveniji je edino medaljo, bronasto, priborila Pogačnik. Skupno je 23 držav osvojilo vsaj eno kolajno.

Francija potrdila prevlado

Shirine Boukli je ubranila evropski naslov. Foto: Guliverimage Francoska reprezentanca je v domačem Montpellieru nadgradila lanski uspeh in potrdila prevlado v evropskem judu. Skupno je osvojila kar devet medalj. Najbližje tem dosežku so se s petimi kolajnami približali španski tekmovalci in športniki, ki so nastopali pod nevtralno zastavo. Sledita Gruzija in Kosovo s po štirimi.

Zanimivo da, če pustimo ob strani nevtralne judoiste in judoistke, nobena izmed teh treh držav ni osvojila niti ene zlate medalje. Tudi v tem pogledu sicer prevladujejo gostitelji, v Franciji je ostalo pet zlatih medalj, vse preostale njihove so bile bronaste.

Poleg gostiteljev je zgolj še reprezentanca Azerbajdžana (2) osvojila več kot eno zlato medaljo. Po eno najžlahtnejšo kolajno so domov odnesle Nemčija, Srbija, Moldavija, Turčija, Finska in Slovenija na krilih Leški. Sicer pa se je letos 20 držav podpisalo med dobitnice medalj.

Gruzijci, ki so bili pred EP ob Franciji največji favoriti, so osvojili štiri srebrne medalje. Tato Grigalašvilli, lanski evropski prvak in letošnji svetovni prvak iz Dohe, je bil tokrat v finalu prekratek proti evropskemu prvaku izpred dveh let, Turku Vedatu Albayraku.

Sicer pa je petim tekmovalcem uspelo ubraniti evropski naslov. To so Francozinje Shirine Boukli, Marie Eve Gahie in Romane Dicko ter Azerbajdžanec Hidajat Hejdarov in Nemka Alina Böhm.

Evropski naslov je ubranila tudi Francozinja Marie Eve Gahie. Foto: Guliverimage

Nekaj prahu je v treh dneh EP stare celine dvignila tudi Turkinja Tugce Beder, ki se po borbi ni želela rokovati z Izraelko Tamaro Malca. Turkinja se je po porazu v prvem krogu obrnila stran od izraelske judoistke in zapustila blazino, potem ko se ji je ta približala z iztegnjeno roko.