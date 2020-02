Jože Čeper v boju za finale, na koncu do 27. mesta

Nadarjeni strelec iz Gornjih Ležeč v največje mesto v Šleziji ni prišel optimalno pripravljen. Zavoljo poškodbe mišice na desni roki je 23-letni Čeper izpustil dobršen del priprav, v zadnjih desetih dneh je sestavil le en pravi trening, na današnji izjemno pomembni tekmi pa se je dobro spopadel s svojimi težavami in iz sebe iztisnil najboljše.

Zavoljo pomembnosti tekme je bila današnja preizkušnja v tukajšnji Stoletni dvorani izjemno živčna in napeta, kar je na lastni koži najbolj občutil nekdanji slovenski in zdaj nemški reprezentant Kevin Venta, ki mu je finale ušlo v zadnjih treh strelih šeste serije, na koncu je Ormožan zasedel 11. mesto.

Tudi Čeper se je do zadnje serije spogledoval z uvrstitvijo v finale. V uvodnih petih serijah je trikrat zadel po 96, po enkrat pa 98 in 95 krogov. V primeru popolne zadnje serije in 100 zadetih krogov bi se prebil v veliki finale (v tem primeru bi skupno zadel 581 krogov, opomba STA), a se mu je zalomilo in zadel zgolj 94 krogov.

Od današnje tekme je veliko pričakoval tudi 24-letni Ptujčan Sašo Stojak. Z izidom se ni obremenjeval, upal pa je na "sproščen" in tehnično dovršen nastop, ki pa se mu ni najbolj posrečil.

V slovenskem taboru največ pričakujejo od sobotne ženske tekme z zračno puško. Na njej bo nastopila v zadnjih letih najboljša slovenska strelka Živa Dvoršak, ki še vedno "lovi" kvoto za letošnje poletne olimpijske igre v Tokiu. Poleg Ljubljančanke, trenutno vodilne tekmovalka na lestvici Mednarodne strelske zveze (Issf), ki še nima olimpijske kvote, bosta nastopili še Urška Kuharič in Klavdija Jerovšek, v moški konkurenci pa še Anže Klopčič.

Ženska kvalifikacijska tekma z zračno puško se bo pričela ob 12.30, moška pa ob 14.45.