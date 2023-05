Jože Čeper 51. v Bakuju

Šestindvajsetletni Čeper je v šestih serijah po deset strelov štirikrat zadel po 95, po enkrat pa 94 in 93 krogov.

Slovenija ne bo nastopila na četrtkovih mešanih tekmah v zračni puški in pištolo na 10 metrov. V azerbajdžanski prestolnici, ki gosti peto tekmo za svetovni pokal - pred tem so bile v Džakarti, Kairu, Bhopalu in Limi -, bodo v petek na strelsko črto stopile Urška Kuharič, Sonja Benčina, Živa Dvoršak, Klavdija Jerovšek in Urška Hrašovec v disciplini zračna puška 10 metrov.

Slovenske barve na sobotni tekmi v disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov bo zastopal Robert Markoja, na nedeljski ženski tekmi pa Kuharič, Dvoršak, Jerovšek in Hrašovec.

Konec tega tedna bo 54-letna Denis Bola Ujčič nastopila v disciplini pištola 25 metrov, Čeper pa še v disciplini hitrostrelna pištola 25 metrov.