Kralj ostaja na prestolu: Joshue ni ogrozil niti trdoživi Novozelandec #video

Anthony Joshua vs. Joseph Parker (Cardiff, 31. marec)

Angleški tank, ki je do zdaj vseh 20 zmag dosegel predčasno, je imel tudi dvoboj v Cardiffu ves čas pod nadzorom in dvoma o končnem zmagovalcu nikoli ni bilo. Parker je nekaj več od Joshue pokazal le v peti in šesti rudni, kar je bilo odločno premalo, da bi ogrozil nespornega kralja težke kategorije. Novozelandec se bo lahko pohvalil le s tem, da je prvi boksar, ki ga 28-letni Anglež ni premagal z nokavtom ali tehničnim nokavtom. Joshua im zdaj v lasti šestih kategorij - WBA, IBF, IBO in WBO.

''Premagal me je boljši borec. Hvala za prelepo izkušnjo in priložnost. Ničesar ne obžalujem. Boljši je bil. Vrnil sem bom, se močnejši, kot sem zdaj,'' po prvem porazu med profesionalci ni bil preveč razočaran Novozelandec.

Kdo bo naslednji? Želi si Wilder ali Furyja

Zdaj je že okrašen kot novoletna jelka. Foto: Reuters Zmagovalec je po dvoboju dejal, da se je držal svojega načrta in se upiral na svoj jab. ''Držal sem se načrta in se sprehodil do zmage. Vse skupaj je bilo videti kot boksarski obračun in ne kot pretep, kot si ga vsi želijo. Sem svetovni prvak. V svojem 21. dvoboju sem se že šest dvobojev za svetovni naslov. To ni kar tako,'' je po zmagi povedal še vedno nedotakljivi Joshua in spregovoril tudi o prihodnosti.

''Nismo še zadovoljni. Čeprav še nisem dokončan produkt, sem najboljši. Kot naslednjega želim Wilderja ali (Tysona) Furyja. Enega od njiju.''

Tako lahek že dolgo ni bil

Na petkovem uradnem tehtanju je Parker tehtal 107 kilogramov, pet centimetrov višji Joshua pa presenetljivo le 2,8 kilograma več. Čeprav je angleški boksarski ponos dejal, da ga teža ne skrbi in da ne bo lažji kot ponavadi, je tehtal kar 5,5 kilograma manj kot na zadnjem dvoboju s Francozom Carlosom Takamom. To je njegova najnižja teža po letu 2014.

Rus uspaval Prica

Britanec je moral po nokavtu iskati zdravniško pomoč. Foto: Reuters V zadnji predborbi pred velikim spektaklom je ruski boksar Aleksander Povetkin v peti rundi nokavtiral Britanca Davida Prica. Čeprav je ta govoril, da je prišel njegov čas, se je njegova pot brutalno končala.

Ruski borec, ki je do zdaj izgubil le enkrat (premagal ga je Vladimir Kličko), je Prica položil s kombinacijo desnega in levega krošeja.