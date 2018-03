Nokavt leta? Avstralski šampioin nepremično obležal na tleh #video

Dillian Whyte vs. Lucas Browne

V nekaj mesečnem pregovarjanju, kdo je boljši, je bil že v prvih sekundah dvoboja jasno, da je bolj poleten in konec koncev tudi veliko boljši 29-letni Anglež, ki je do spopada z Avstralcem izgubil le ena sam dvoboj. Leta 2015 ga je v tisti spektakularni bitki v sedmi rundi premagal zdajšnji vladar težke kategorije Anthony Joshua.

Že tisti dvoboj je pokazal, da je Whyte resen borec in nekajkrat resno omehčal kolena Joshui, na koncu pa je za senzacijo malce zmanjkalo. Na Jamajki rojeni borec je nadaljeval s trdim delom in v sobotnem spektaklu v Londonu prišel še do 23. zmage v karieri, 17. z nokavtom ali tehničnim nokavtom.

Britanec jamajških korenin je dokazal, da je zelo blizu najboljših v težki kategoriji. Foto: Reuters

Najboljša predstava v karieri

Najboljšo predstavo je prikazal ravno proti neporaženemu 38-letnu Avstralcu in ga v šesti rundi, ko se veteran ni mogel več resno braniti, na brutalen način z levim krošejem dobesedno uspaval. Čeprav so gledalci najprej skočili od navdušenja, je nepremično telo Avstralca pokvarilo vzdušje. Zdravniška služba je močno pretepenega Browna po nekaj minutah le spravila k sebi in ga takoj odpeljala v bližnjo bolnišnico na dodatne preiskave.

Izjemen nokavt iz več zornih kotov:

Po zmagi izzval Wilderja

Želi so dvoboja z Deontayjem Wilderjem. Foto: Reuters ''Upam, da je Lucas v redu. Vedel sem, da se bo zgodilo. Deontay Wilder, kje si? Junij, kaj praviš,'' je po dvoboju povedal Whyte in takoj izzval Američana, ki je pred kratkim ubranil naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji po verziji WBC, potem ko je porazil Kubanca Luisa Ortiza.

''Brez izgovorov. Dokazal sem vsem, da sem klasa. Ko pred mene postavite visoko zapreko, zrastem. Nekdanjega svetovnega prvaka sem porazil v šesti rudni in pokazal, kako dober sem. Pozabi na Joshuo, on junija ne bo nared,'' je še dodal zgovorni Britanec in vrgel rokavico ameriškemu zvezdniku.

Naslednjo soboto spektakel v Cardiffu

Na njegov odziv se še čaka, a skoraj zagotovo Wilder prošnje ne bo sprejel. Američan želi le Joshuo, ki se bo naslednjo soboto v Cardiffu udaril z Novozelandcem Josephom Parkerjem, svetovnim prvakom težke kategoriji po verziji WBO. Ta pas želi Joshua dodati zbirki svojih pasov WBA, IBO in IBF, a neporaženi Parker bo vse prej kot lahek zalogaj.