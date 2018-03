Nori Američan po preobratu 'potolkel' Kubanca: Joshua, si pripravljen? #video

Deontay Wilder vs. Luis Ortiz

Ameriški boksar Deontay Wilder ostaja kralj težke kategorije. No, vsaj kar se različice WBC tiče, saj je ponoči v New Yorku v 10. rundi po tehničnem nokavtu premagal trdoživega Kubanca Luisa Ortiza in dosegel še 40. zmago med profesionalci, kar 39 jih je zabeležil predčasno.

Čeprav je bil Wilder veliki favorit, se je 38-letni kubanski veteran izkazal za trdoživega borca, ki je bil v sedmi rundi zelo blizu senzacije, a se je Američan, ki zase meni, da je najbolj zastrašujoč človek na svetu, pobral in na koncu upravičil vlogo favorita.

Kubanec omehčal kolena Wilderju, a malce premalo:

''Pravi šampioni vedno najdejo pot do zmage,'' je po dvoboju dejal Wilder, ki je Kubanca prvič na tla spravil v peti rundi. ''Nekajkrat me je zadel, a ti udarci niso bili močni. Spravili so me iz ravnotežja, to je tudi vse. Hitro sem se zbral in dokončal posel,'' je še dodal.

Američan je Ortizu prizadejal prvi poraz v karieri, zdaj pa se je usmeril proti britanskemu šampionu Anthonyju Joshui (svetovni prvak v IBF, WBA in IBO), ki ga 31. marca čaka dvoboj v Cardiffu, kjer se bo meril s prav tako neporaženim Novozelandcem Josephom Parkerjem (svetovni prvak v WBO).

''Hočem vse pasove, pripravljen sem. Sem najbolj zaje*** oseba na svetu in to sem danes pokazal. Ko bo imel nekdo vse pasove, bo to Deontay Wilder. Ne šteje velikost mišic, ampak srce,'' je še zaključil 32-letni Američan, ki je še sedmič ubranil svetovni naslov.

