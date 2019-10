Jorgić in Kožul na Švedskem med najboljših 16

Slovenska namiznoteniška reprezentanta Darko Jorgić in Deni Kožul sta na mednarodnem prvenstvu Švedske v Stockholmu uspešno prebrodila kvalifikacije in se uvrstila med najboljših 16, kjer pa se je njuna pot končala. Po ogorčenem boju sta ju premagala Ho Kwan Kit in Lam Siu Hang iz Hongkonga. Pred tem sta Slovenca v kvalifikacijah izločila tudi odlična švedska igralca Pära Gerella in Jensa Lundqvista.