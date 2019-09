Nemcem še osmič namiznoteniška krona v Evropi

Namiznoteniška reprezentanca Nemčije je že osmič osvojila naslov evropskih prvakov. V finalu prvenstva v francoskem Nantesu so Nemci ugnali Portugalce s 3:0 in v 10. finalu osvojili osmi naslov.

V ponovitvi finala iz leta 2017 je Nemčijo brez izgubljenega niza v vodstvo popeljal Dimitrij Ovtcharov, ki je brez izgubljenega niza ugnal Marcosa Freitasa. Timo Boll je nato ugnal Joaa Monteira s 3:1, Patrick Franziska pa Tiaga Apolonio s 3:0.

Nemci, ki so v četrtfinalu premagali Slovenijo, na prvenstvu niso izgubili niti ene igre. V moški konkurenci sta do brona prišli Švedska in Francija.

V ženski konkurenci so naslov osvojile Romunke. V finalu so gladko s 3:0 odpravile Portugalke. Že pred tem so si bron priigrale Poljakinje in Madžarke.