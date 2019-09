Romunkam naslov evropskih prvakinj v namiznem tenisu

Nantes, 8. septembra - Romunke gladko s 3:0 odpravile Portugalke. Že pred tem so si bron priigrale Poljakinje in Madžarke.

V moški konkurenci sta do brona prišli Švedska in Francija. Za zlato se bodo dane pomerili Portugalci in Nemci, ki so v četrtfinalu ugnali Slovenijo.

