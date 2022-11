Jorgić brez zmage na domačem turnirju v Novi Gorici

Zadnji posamični obračun v Novi Gorici se za 24-letnega slovenskega asa ni začel najbolje. Mladi levoroki Japonec je namreč povedel z 2:0 v nizih, potem ko je dobil napeto končnico prvega in nekoliko bolj prepričljivo tudi drugega.

Jorgić je nato strnil vrste in ustavil nalet šest let mlajšega tekmeca. Tretji niz je dobil z 11:6, na krilih tega pa je začel tudi četrtega in hitro povedel s 5:0 ter izenačil po prepričljivih 11:5. Petega je nato Japonec, 44. na lestvici ITTF, začel precej bolje in hitro zbežal na 4:0. Jorgić je tekmeca nato lovil, izenačil na 9:9 ter nato z novima točkama povedel s 3:2 v nizih.

V šestem nizu je bil Jorgić sprva v malenkostni prednosti, nato pa je ta narasla na +4. Slovenski as je povedel tudi z 9:6, a je Japonec obrnil potek niza, povedel z 10:9 ter ga nato dobil z 12:10. Shinozuka je bolje krenil tudi v odločilni niz. Hitro je povedel s tremi točkam prednosti, nato pa to le še povečeval in vodil z 9:6. Jorgiću se je uspelo približati na tri točke, Japonec pa je nato izkoristil prvo zaključno žogico za 11:6.

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec je sicer do finala v Novi Gorici v prvem krogu premagal Portugalca Tiaga Apolonio (3:1), v drugem pa je bil s prav tako 3:1 v nizih boljši od Hrvata Tomislava Pucarja. V četrtfinalu je ugnal Francoza Cana Akkuzuja s 3:0, v sobotnem polfinalu pa je po ogorčenem boju premagal še Nemca Benedikta Dudo s 4:3. V finalu je Jorgić igral za prvi naslov na turnirjih druge najvišje ravni, a je ostal praznih rok.

Jorgića je v nadaljevanju današnjega sporeda čakal še en obračun v športni dvorani OŠ Milojka Štrukelj. V moških dvojicah sta Hrastničan in Čeh Tomaš Polansky, sicer klubska kolega pri nemškem Saarbrücknu, v finalu igrala proti Japoncema Shinozuki ter Shunsukeju Togamiju.

Shinozuka je še drugič stal na zmagoviti strani mize, saj sta s Togamijem s 3:0 (10, 9, 7) premagala Slovenca in Čeha. V konkurenci ženskih dvojic sta bili najboljši predstavnici Hongkonga Chengzhu Zhu in Hoi Kem Doo, ki sta s 3:0 (7, 8, 6) ugnali švedsko dvojico Linda Bergström/Christina Kallberg.

V današnjem ženskem finalu je 34. igralka lestvice ITTF, Korejka Yubin Shin, s 4:3 (6, 10, 2, -10, -9, -6, 6) premagala Monačanko Xiaoxin Yang (14. ITTF).

