Koronavirus usoden za nekdanjega zvezdnika MLB

"Pri franšizi smo žalostni ob smrti nekdanjega Dodgerja Jaya Johnstona in izrekamo iskreno sožalje njegovi družini in prijateljem," so pri klubu, ki bo v sredo kot najboljša ekipa rednega dela sezone začel končnico 2020, zapisali prek Twitterja.

The Dodgers are saddened by the passing of former Dodger Jay Johnstone and offer their deepest condolences to his family and friends. pic.twitter.com/DePWvZX0le