Japonke najboljše s petimi žogami, Rusinje v mešani sestavi

Japonska reprezentanca v skupinskih sestavah je kot prva in edina odščipnila Rusinjam eno zmago na 37. svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki v Bakuju. Japonke so danes v finalu s petimi žogami navdušile tudi občinstvo in zanesljivo slavile. Rusinje, ki so skupno osvojile osem od devetih možnih zmag, so bile najboljše v mešani sestavi.

V vaji s petimi žogami so na najvišji stopnički pristale Japonke, ki bodo prihodnje leto gostile olimpijske igre, srebrne so bile Bolgarke, bronaste pa Rusinje.

V sestavi s tremi obroči in dvema paroma kijev pa so bile najboljše Rusinje. Japonke so na drugem mestu za njimi zaostale le za pol desetinke točke, gledalci v dvorani Mili pa so bili precej bolj naklonjeni ritmičarkam iz države vzhajajočega sonca. Tretje so bile Italijanke.

Japonske telovadke so tako manj kot leto dni pred olimpijskimi igrami v Tokiu pokazale odlično formo, tekmovanje skupinskih sestav so končale s tremi kolajnami. V mnogoboju so proti Rusinjam le za malo izgubile naslov svetovnih prvakinj, najboljše so bile z žogami, z obroči in dvema paroma kijev pa so bile prav tako srebrne.

Preberite še: