Janja, Mia in Jernej v boj za evropsko krono

V dopoldanskem polfinalu težavnosti je nastopilo vseh pet Slovenk, od tega sta dve napredovali v finale najboljše osmerice.

Vita Lukan je tekmo končala na 12. mestu (24), 17-letna Sara Čopar je na svojem prvem velikem članskem prvenstvu vpisala 15. mesto (19+), Lučka Rakovec pa je osvojila 22. mesto (18).

Precej bolj nasmejani sta Janja Garnbret, z naskokom najboljša v polfinalu, kar pomeni, da bo v finalu nastopila kot zadnja, in Mia Krampl, ki se bo v lov na svoje prvo odličje na evropskem prvenstvu podala s tretjim dosežkom polfinala (v kvalifikacijah je zaostala samo za Garnbretovo).

Zanimivo je, da tudi Garnbretova, ki je v plezanju osvojila že praktično vse, kar šteje, medalje s prvenstva stare celine še nima, saj zadnja leta na tem tekmovanju ni nastopala.

Mia Krampl bo prvo medaljo na evropskih prvenstvih naskakovala s tretjega mesta. Foto: Guliver Image

Korošica je v polfinalu splezala najvišje od tekmic, svoj nastop pa končala tik pod vrhom na višini 45. Prva zasledovalka, Francozinja Manon Hilly je splezala do višine 35, Kramplova pa 34+ (višina 34 ter dotik naslednjega oprimka). Po tekmi je v pogovoru za STA povedala, da je za njo težka noč, brez pravega spanca. "Podzavestna živčnost, pa še koleno me je bolelo, ker sem si ga poležala in mi ni bil noben položaj pri spanju všeč. Res ponoči nisem nič spala, sem pa dala to ven iz glave, ker to ne sme vplivati na moj nastop. Na ogrevalni steni sem se počutila v redu, za mano sta dva naporna tekmovalna dneva, ni bilo najlažje iti na steno in se zbuditi, ampak sem se malo brcnila in v smer sem šla s ta pravo glavo in se je videlo, da sem dobro odplezala," je dejala Kramplova.

V finale najboljše šesterice na balvanih se je s četrtim dosežkom zelo zahtevnega polfinala prebil tudi Jernej Kruder, medtem ko sta Anže Peharc (12. mesto) in Luka Potočar (14. mesto) obstala v polfinalu.

Edini z osvojenima dvema vrhovoma od štirih smeri je bil Čeh Adam Ondra, ki je tudi dobil polfinale. Drugi je bil Francoz Sam Avezou, tretji predstavnik Avstrije Nicolai Užnik, tekmovalec z avstrijskega Koroškega slovenskega rodu.

Finale v težavnosti se bo začel ob 16.00, v balvanih pa ob 17.30. V živo ga bomo spremljali tudi na Sportalu.