Janja Garnbret v Kopru že kaže zobe

Na novi steni velikanki v Kopru so po kvalifikacijah izpeljali tudi polfinale premierne tekme svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja na Obali. Od 11 Slovencev v polfinalu se bo v soboto za zmago merila trojica, ki je navdušila že na evropskem prvenstvu v Münchnu - Janja Garnbret, edina z vrhom smeri, Mia Krampl in Luka Potočar.

V nocojšnjem polfinalu se je pomerilo najboljših 26 moških iz jutranjih kvalifikacij ter najboljših 25 žensk, saj se je Francozinja Camille Pouget odpovedala nastopu v polfinalu.

Medtem ko so imeli v kvalifikacijah dve smeri, jih je v polfinalu, enako bo tudi v finalu, čakala ena, moška oziroma ženska.

Koprska stena velikanka je predstavljala kar precejšen zalogaj za večino tekmovalcev, tudi za predstavnike domače vrste, ki so na tej steni pred tekmo lahko vadili. A ne za Janjo Garnbret, Mio Krampl in Luko Potočarja.

Potočar, evropski podprvak iz Münchna, šesti po kvalifikacijah, je zmogel vse do giba 39+. Pred njim je prišel višje le Nemec Yannick Flohe, deveti v kvalifikacijah, ki je v polfinalu segel po gibu 42+.

Luka Potočar je imel v polfinalu tretji izid. Foto: Guliverimage

Pred oba se je nato uvrstil Japonec Ao Yurikusa (42+), ki je bil najboljši že po kvalifikacijah. Potočar je v polfinalu tako vpisal tretji dosežek.

Martin Bergant (27+), Domen Škofic (26+) in Zan Lovenjak Sudar so se uvrstili v polfinale, a ostali daleč od najboljše osmerice na 18., 20. in 25. mestu.

Tudi ženska smer je predstavljala uganko. Od Slovenk so Katja Debevec (18.), Lana Skušek (20.) in Rebeka Kamin (24.) padle že v začetnem delu smeri, na višinah 20, 19+ in 17. Tudi Lučka Rakovec (16.) je bila z višino 24 preskromna za finale.

Vita Lukan je splezala štiri gibe višje, vendar pa je z višino 28+ kar dolgo trepetala. Finale se ji je tudi tokrat izmuznil iz rok na desetem mestu.

Zato pa sta bili znova najboljši Slovenki Mia Krampl in Janja Garnbret, ki sta bili v težavnosti najboljši tudi na EP v Nemčiji, Garnbretova kot zmagovalka, Kramplova kot četrta.

Mia Krampl je bila v polfinalu šesta. Foto: Jan Virt/IFSC

Mia Krampl, v Kopru peta v kvalifikacijah, je splezala do višine 31+ ter se uvrstila tik za Avstrijko Jessico Pilz in Američanko Brooke Raboutou, ki sta padli en gib višje (32+). Na koncu je bila v polfinalu šesta.

Na startu pa je bila še najboljša Janja Garnbret, v kvalifikacijah je bila druga, v polfinalu pa prepričljivo prva, saj je edina od vseh splezala do vrha smeri. Japonka Ai Mori, ki je bila od slovenske šampionke boljša v kvalifikacijah, je v polfinalu segla po drugem mestu z višino 45+.

Finale najboljše osmerice v vsaki od konkurenc bo v soboto z začetkom ob 20. uri.

