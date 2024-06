Janja Garnbret ni edina Slovenka v finalu šesterice

Za Janjo Garnbret in pred Jennifer Buckley se je v polfinalu uvrstila Avstrijka Jessica Pilz. V finalu bodo tekmovale tudi Francozinja Fanny Gibert in Anastasia Sanders iz ZDA, ki sta delili četrti izid, ter Japonka Mao Nakamura, ki je bila šesta. Na 13. mestu je končala tretja slovenska polfinalistka Katja Debevec.

Jennifer Buckley je bila lani srebrna na mladinskem svetovnem prvenstvu. Foto: IFSC Petindvajsetletna Garnbretova, ki po slabih dveh mesecih in pol znova nastopa na tekmah svetovnega pokala, je v sredo zasedla peto mesto v kvalifikacijah. Katja Debevec je bila sedma, debitantka na tekmah svetovnega pokala, 17-letna Jennifer Buckley, pa 11. Slednja je lani osvojila srebro na mladinskem svetovnem prvenstvu. Hči Slovenke in Irca, ki živi v Švici, se tako z velikimi koraki zdaj prebija tudi v vrh svetovnega pokala.

Med plezalci sta se na balvanih v polfinale uvrstila Gregor Vezonik in Anže Peharc, v kvalifikacijah sta končala na devetem in 13. mestu. Ti tekmovanje nadaljujejo v petek najprej s polfinalom (13.00) in nato še finalom (19.30).

V soboto in nedeljo bo na vrsti še težavnost.