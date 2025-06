Po lanskem septembru oziroma skoraj 300 dneh tekmovalnega premora se je v Innsbrucku v sredo Janja Garnbret vrnila v tekmovalni pogon ter se po petem mestu v kvalifikacijah zanesljivo uvrstila v petkov polfinale na balvanih. Šestindvajsetletnica v polfinalu ni prikazala najbolj bleščeče predstave. Imela je kar nekaj težav, še največ na drugem balvanu. Tega ni rešila ter ni osvojila niti tako imenovane cone. Tudi v tretjem balvanu ni osvojila vrha, potem ko je na mah dosegla cono. Zato pa je nalogo opravila brezhibno na prvem polfinalnem balvanu ter četrtem, oba je zmogla v prvem poskusu, kar ji je nazadnje prineslo 60 točk.

Najboljša v polfinalu je bila Američanka Annie Sanders (84,5 točke), ki prav tako ni blestela in ni rešila en balvanski problem. Garnbret bo edina Slovenka v finalu. Katja Debevec je tekmo končala na 11. mestu (44,9 točke), Jennifer Buckley (44,7 točke) pa je slovenske nastope v polfinalu sklenila na 16. mestu. Norma za finale je tokrat znašala 54,4 točke.

V Innsbrucku bosta v soboto in nedeljo še tekmi v težavnosti. Pri ženskah se bodo Garnbret in Buckley pridružile še Rosa Rekar, Mia Krampl in Lučka Rakovec, pri moških pa bodo tekmovali Luka Potočar, Lovro Črep in Milan Preskar. Na balvanih je Anže Peharc v četrtkovem polfinalu zasedel deveto mesto, Timotej Romšak pa je po 37. mestu izpadel v kvalifikacijah.