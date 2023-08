Jadralki na EP razreda 29er v boj za kolajno

V švedskem Stockholmu so jadralci na evropskem prvenstvu razreda 29er v sredo popoldan zaključili s kvalifikacijami. Alja Petrič in Caterina Sedmak sta bili 26. in šesti v ženski konkurenci. S tem sta se uvrstili v zlato skupino in se podajata v boj za odličja med dekleti.

Svit Dujmovič Šterpin in Maj Petrič kvalifikacije končujeta na 47. mestu. Liam Al-Dilaimi in Valentin Štravs sta 128. ter Katja Filipič in Tarin Pečar na 152. mestu.

"Dan se je začel z dolgim čakanjem na veter. Obrati so bili zelo nepredvidljivi in je bilo kar nekaj negodovanje trenerjev v smislu, ali je res treba pokvariti prvenstvo na tak način. Organizator se je ne glede na pogoje odločil izpeljati preostala dva plova kvalifikacij. Svit in Maj sta ne glede na končni izkupiček odpeljala dve taktično in tehnično dobri regati, a zaradi nekaj športne nesreče ostala brez uvrstitve v zlato skupino. Alja in Caterina sta jadrali solidno. Izgubili sta nekaj pomembnih točk v skupni razvrstitvi, a vendar se podajata v drugi del prvenstva v boj za odličje v ženski konkurenci," je prvi del tekmovanja pokomentiral trener Sandi Dekleva.