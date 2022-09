Jadralca Tina Mrak in Jakob Božič deseta na EP v Turčiji

Slovenska jadralca Tina Mrak in Jakob Božič sta se na evropskem prvenstvu v razredu 470 v turškem kraju Cesme na prvem velikem skupnem tekmovanju uvrstila v regato za medalje in prvenstvo končala na 10. mestu. Osvojila sta 96 točk, v regati najboljše deseterice EP pa sta bila šesta. Naslov sta osvojila Šveda Anton Dahlberg in Lovisa Karlsson.

Dahlberg in Lovisa Karlsson sta povedla sredi prvenstva in nato vodila do konca, ko je bilo osmo mesto v finalnem plovu, ki prinaša dvojne točke, dovolj za končni uspeh.

Pred zadnjim dnevom sta imela šest točk prednosti pred Špancema Jordijem Xammarjem Hernandezom in Noro Brugman Cabot, ki sta bila v zaključnem plovu mesto za Švedoma in sta po devetem mestu osvojila 75 točk, štiri točke manj (71) sta jih imela Dahlberg in Lovisa Karlsson. Bron sta osvojila Italijana Giacomo Ferrari in Bianca Caruso (86) po četrtem mestu v zadnji regati.

Tina Mrak in Božič sta v Turčiji prvič tekmovala na prvem skupnem velikem tekmovanju. S sedmim in 22. mestom, ta uvrstitev se jima kot najslabša črta iz skupnega seštevka, sta predzadnji dan prvenstva napredovala še za eno mesto in se uvrstila na zadnje mesto, ki je še vodilo v regato za medalje.

Posebej dobro sta izvedla deseti plov in prvega sobotnega, ko sta celo povedla, na koncu pa končala šesta. Napredovala sta iz dneva v dan, že v petek sta s 14. prišla na 11. mesto in sta le tri točke zaostajala za deseterico. Po zadnjih treh kvalifikacijskih regatah sta z 21. mesta napredovala na 15. mesto, ki sta ga naslednje dni še izboljševala.

Pred tem sta na edini tekmovalni regati skupaj jadrala le na pokalu princese Sofije spomladi na Palmi de Mallorci in s 112 točkami osvojila 15. mesto. Prejšnji teden sta nastopila na trening regati ter v konkurenci 30 posadk končala na četrtem mestu.

Mrakova je z Veroniko Macarol v zadnjem desetletju tvorila najboljšo slovensko olimpijsko posadko. Leta 2018 sta postali tudi najboljša ekipa leta v državi. Tekmovalno pot pa sta končali, ker ženskega ali moškega razreda 470 ni več v programu OI.

V dveh olimpijskih ciklih sta bili dvakrat evropski prvakinji (Bourgas 2018, Aarhus 2015) in bili dvakrat bronasti na stari celini (Mallorca 2016, Atene 2014), s svetovnega prvenstva v Solunu 2017 pa sta prinesli bronasto medaljo.

V njuni skupni zbirki ni zasijalo le olimpijsko odličje. Vseeno imata z iger dva vrhunska rezultata, v Rio de Janieru 2016 sta končali na šestem mestu, v Tokiu lani pa sta bili peti, čeprav sta se na obeh OI vse do zadnjega borili za medaljo.