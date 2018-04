Italijanki tri zmage v finalih, Podgorškova tik za zmagovalnim odrom

Finalni dan 31. turnirja MTM Narodni dom je z atraktivnimi nastopi zaznamovala Agiurguculesejeva, saj je bila najboljša z žogo, kiji in trakom, z obročem pa je slavila Jevčikova. V močni mednarodni konkurenci se je odlično znašla tudi 16-letna slovenska reprezentantka Aleksandra Podgoršek, ki je v finalih izpolnila svoj cilj in prikazala še boljše nastope kot v mnogoboju. Ti so ji prinesli tudi najvišje ocene v karieri, kar je dober obet pred nadaljevanjem sezone.

Uresničila je svoje želje

Mlada Slovenka je zelo zadovoljna. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Res sem vesela in zelo zadovoljna, da mi je danes uspelo še nadgraditi svoje nastope. To je bila uresničitev mojih želja. Uspelo mi je s podporo vseh okrog mene, predvsem pa tudi s tem, da sem imela glavo na pravem mestu," je po uspešni tekmi s širokim nasmehom povedala 16-letna slovenska reprezentantka, ki to sezono dobro nastopa tudi na veliki sceni.

Podgorškova je po tekmi povedala, da je tako njej kot njenim reprezentančnim kolegicam ljubljanski turnir v veliko veselje ter da cenijo trud prirediteljev, ki jim iz leta v leto omogočijo, da se pred domačimi navijači pomerijo z reprezentantkami največjih velesil tega športa. "Zame je ta turnir ena najlepših stvari v sezoni, vsako leto ga z veseljem pričakujem, predvsem zato, ker nastopaš pred domačo publiko, ker ga organizira naš domači klub. Gre za največje tovrstno tekmovanje v Sloveniji in vsem nam je v velik užitek," je dejala Podgorškova, ki še nikoli, kot pravi, ni bila tako blizu najboljšim kot tokrat.

Kljub laskavim pohvalam mednarodnih sodnic je letos ostala brez tako želene kolajne, najbližje je bila z žogo na četrtem mestu. Vendar grenkega priokusa, pravi, ni: "Nisem razočarana, ker nenazadnje bi bilo to res nekaj nenadejanega. Tu so bile res najboljše in kolajna ni bila nikakor moj cilj. O tem sploh nisem razmišljala, osredotočena sem bila nase in uspelo mi je pokazati še boljše nastope kot včeraj."

V Ljubljani so bile na delu ritmične gimnastičarke. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Z obiskom je presenetil predsednik vlade

V finalu z obročem je od Slovenk nastopila tudi Anja Tomazin in zasedla osmo mesto, Aja Jerman pa je bila dvakrat osma, tako z žogo kot s trakom.

Med mladinkami je blestela Rusinja Lala Kramarenko s štirimi zmagami. Med kadetinjami je slavila njena rojakinja Valerija Čuprova, med najmlajšimi pa Milana Kuznjecova.

Prireditelje turnirja je z obiskom počastil tudi predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Miro Cerar, ki je prireditelje iz Narodnega doma pohvalil za izvrstno organizacijo že 31. izvedbe mednarodnega turnirja ter najboljšim podelil nagrade. Veliko navdušenja pa je požel tudi njegov oče, najuspešnejši slovenski športnik vseh časov Miro Cerar, ki je užival v atraktivnih nastopih tekmovalk.