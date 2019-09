Istrski ironman bo letos še številčnejši

Štiri mesece pred dogodkom so imeli slovenski prireditelji okrog 1000 prijav, po zadnjih informacijah pa je na voljo le še nekaj mest. Največ zanimanja je med triatlonci iz Slovenije, sledijo pa jim Italijani in Avstrijci.

Istrski polovični ironman - sestavljen je iz 1,9 kilometra plavanja, 90 kilometrov kolesarjenja in 21 kilometrov teka - ostaja namenjen rekreativcem, za katere pa se iz 30 na 40 povečuje število mest, ki z dobro uvrstitvijo vodijo do udeležbe na svetovnem prvenstvu 2020 v tako imenovanih starostnih skupinah. To bo na Novi Zelandiji.

Foto: Vid Ponikvar

Plavalni del bo potekal v Kopru, kolesarski del bo šel čez Luko Koper, Ankaran, v Italijo in nazaj v Slovenijo čez Osp, Sveti Anton, v Koper, Šmarje, Izolo in Koper. Tek bo potekal po Kopru, ob obalni cesti do Izole, po starem delu mesta in nazaj v Koper do cilja.

Za razliko od lani bo start kasneje, torej ob 9. uri, zadnjega tekmovalca na cilju pričakujejo okrog 18. ure. Prireditelje veseli tudi dejstvo, da je bil lanski dogodek dobro sprejet in ima podporo obalnih občin tudi letos. Ob tako zahtevnem dogodku si želijo še kakšen par rok več pri izvedbi, saj je dela precej.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Kot prvi zmagovalec triatlona Ironman 70.3 Slovenian Istria se je v anale zapisal Poljak Michal Rajca, ki je uro na cilju ustavil v času 4:18:52. Najboljši Slovenec je bil Janez Klančnik, ki je končal kot tretji. S časom 4:22:01 je zmagal v svoji kategoriji 30 do 34 let. Pri ženskah je bila najboljša Nemka Kristina Ziemons s časom 4:51:57.

Sicer pa so na startnem seznamu tako kot lani nekateri znani Slovenci. Med njimi so nekdanja izvrstna triatlonka Nataša Nakrst, nekdanji zmagovalec kolesarske dirke po Sloveniji Mitja Mahorič, podjetniki Dušan Olaj, Peter Polanič, Gašpar Gašpar Mišič ... Med številnimi posamičnimi tekmovalci je tudi precej štafet.

Kot je v pogovoru za portal STAkrog povedal Olaj, je triatlon izredno popularen med poslovneži in odločevalci, ti se številčno udeležujejo takšnih dogodkov po celem svetu.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Med drugim je Olaj tudi del skupine poslovnežev, ki so sodelovali pri nakupu slovenske licence Ironman. "Lep čas sem spremljal neuspele poskuse, da bi takšno dirko pripeljali v Slovenijo. Ko se je zbrala prava ekipa za ta projekt, pa sem z veseljem pristopil zraven," je dejal v pogovoru.

Dogodek je označil kot veliko priložnost tako za slovensko gospodarstvo kot tudi turistično panogo. "Poslovna komponenta slovenskega Ironmana je bila poleg vsega tudi predstaviti slovenski gospodarski in turistični potencial in ga unovčiti v tretjem letu slovenskega Ironmana na Expo 2020 v Dubaju. Vse z namenom, da kakovostni poslovni stiki skrajšajo pot do podpisovanja pogodb v času Expa prihodnje leto," je pojasnil.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Prireditelji pričakujejo, da bo ironmanski konec tedna na slovensko obalo privabil med 6000 in 7000 ljudi, ki bodo ustvarili skoraj 20.000 nočitev. Ena od novosti za vse bo tako imenovani Ironman Restaurant Week. To je dogodek, s katerim želijo promovirati istrsko kulinariko.

V soboto se bodo tako kot lani v Izoli predstavili najmlajši triatlonci na tako imenovanem dogodku Ironkids.