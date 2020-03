Išče se izzivalec svetovnega praka: prvi kvalifikacijski zmagi Kitajcu in Rusu.

V uvodnem krogu tekmovanja osmih velemojstrov je Wang, ki je na 12. mestu svetovne lestvice, ugnal Dinga Lirena, tretjega šahista sveta ta čas, četudi je slednji vodil bele figure. Nepomnjaščij pa je s črnimi figurami ugnal Anisha Girija iz Nizozemske.

Ostale partije so se končale z delitvami točke. Remizirala sta tudi Francoz Maxime Vachier-Lagrave in eden izmed največjih favoritov Fabiano Caruana iz ZDA. Američan je drugi igralec sveta in finalist svetovnega prvenstva 2018. Vachier-Lagrave je zamenjal Teimourja Radjabova iz Azerbajdžana, ki se je tekmovanju odpovedal.

Very much to the joy of the local fans, Ian Nepomniachtchi becomes a co-leader after defeating Anish Giri with the back pieces. It was probably the most entertaining game of the first round. #FIDECandidates



