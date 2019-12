Carlsen tretjič svetovni prvak in ne pozna poraza

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norvežan Magnus Carlsen je na turnirju v Moskvi po letih 2014 in 2015 tretjič postal svetovni prvak v hitropoteznem šahu. Devetindvajsetletnik je sicer tudi aktualni prvak v klasičnem in šahu s pospešenim tempom ter prvi tudi na svetovni lestvici Mednarodne šahovske zveze (Fide). V rokah ima sedaj vse tri najpomembnejše šahovske naslove.

Do naslova v ruski prestolnici je prišel prepričljivo, zabeležil je osem zmag in sedem remijev ter ni utrpel niti enega poraza. Skupaj je zbral 11,5 točke, drugi je bil presenetljivo 16-letni Iranec Alireza Firouzja (10,5). Slednji je nastopil pod zastavo Fide, ker njegova država prepoveduje nastope na tekmovanjih, na katerih so tudi izraelski udeleženci.

Tretji je bil Hikaru Nakamura iz ZDA, ki je tudi zbral 10,5 točke, tako kot tudi četrtouvrščeni Rus Vladislav Artemjev.

Indijka Humpy Koneru je osvojila naslov med šahistkami pred Kitajko Lei Tingjie in Jekaterino Atalik, ki nastopa za Turčijo.