Izzivalca šahovskega svetovnega prvaka iščejo kljub koronavirusu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Šahovski turnir za izzivalca svetovnega prvaka Magnusa Carlsena naj bi v Jekatarinburgu odigrali po programu, med 17. marcem in 3. aprilom, so sporočili ruski organizatorji, ki so pripravili tudi stroge zdravstvene preventivne ukrepe v luči novega koronavirusa. Tudi Mednarodna šahovska zveza (Fide) turnirja še ni odpovedala.