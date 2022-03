Indijec najboljši v zračni pištoli, Čeper 29.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Indijski strelec Chaudhary Saurabh je v današnjem finalu svetovnega pokala v Kairu v disciplini zračna pištola 10 metrov premagal Nemca Michaela Schwalda po točkah s 16:6. V ponedeljkovih kvalifikacijah je v tej olimpijski disciplini nastopil tudi slovenski strelec Jože Čeper in s 576 krogi zasedel 29. mesto.

Petindvajsetletni strelec iz Gornjih Ležeč se je do zadnje serije spogledoval z uvrstitvijo v polfinale, potem ko je zadel 98, 97, 96, 95 in 97 krogov. Po 93 krogih v zadnji seriji je močno zdrsnil po razpredelnici in v konkurenci 92 strelcev tekmo končal v prvi tretjini nastopajočih.

V ponedeljek je bila ženska posamična tekma z zračno puško. Od štirih slovenskih strelk je bila najboljša Živa Dvoršak (626,0 kroga), ki je osvojila 38. mesto. Klavdija Jerovšek (624,0) je v konkurenci 118 strelk iz celega sveta zasedla 56., Sonja Benčina (620,2) 86., Urška Kuharič (619,5) pa 95. mesto.

Na prvi letošnji tekmi za svetovni pokal je slavila Francozinja Oceanne Muller, v tekmi za prvo mesto je bila boljša od Rusinje Anastazije Galašine. Po točkah jo je premagala s 16:14.

V današnjih popoldanskih urah bo v deželi faraonov na sporedu ženska ekipna tekma z zračno puško, slovenske barve bodo zastopale Dvoršakova, Jerovškova in Kuharičeva.

