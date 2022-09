Hrvaški naslov evropskega prvaka v vaterpolu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vaterpolisti Hrvaške so na domačem prvenstvu v Splitu osvojili naslov evropskih prvakov. V velikem finalu so v napetem dvoboju premagali Madžarsko z 10:9 (3:3, 1:0, 4:4, 2:2). Za Hrvaško je to drugi naslov po domačem prvenstvu 2010 v Zagrebu, Madžarska ostaja pri 13 zlatih kolajnah.