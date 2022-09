Za evropski naslov Hrvaška proti Madžarski

Hrvaška in Madžarska se bosta v soboto merili v finalu vaterpolskega evropskega prvenstva v Splitu. Hrvati so v polfinalu premagali Italijo z 11:10, Madžari pa svetovnega prvaka Španijo z 10:8.

Madžari so branilci naslova, v svojih vitrinah pa imajo že 13 naslovov. Hrvaška pa bo v finalu igrala četrtič, edini naslov ima iz leta 2010.

Za peto mesto bosta igrali Grčija in Francija, za sedmo Črna gora in Gruzija, za deveto Srbija in Nizozemska, za 11. pa Romunija in Izrael.

Slovenija je četrtič igrala na EP in bila na koncu zadnja, 16.